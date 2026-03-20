Formule 1

Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"

Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner stelt dat de kritiek van Max Verstappen op de F1-regels van 2026 vooral te wijten is aan de tegenvallende prestaties van Red Bull.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

In China kende Max Verstappen zowel in de sprint als de Grand Prix een dramatische start, waardoor hij meerdere posities verloor. Hij moest daardoor telkens aan een inhaalrace beginnen. In de sprint had hij minder succes met een negende plaats, maar in de Grand Prix leek hij op weg naar punten met een zesde plaats, totdat hij zijn Red Bull RB22 naar de pitstraat moest sturen vanwege problemen.

Na die race brandde de 28-jarige Nederlander vooral de nieuwe regels af. Zo stelde hij dat mensen die van deze races genieten "niet snappen waar racen om draait" en vergeleek hij de duels op de baan met Mario Kart. Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner stelt in gesprek met TalkSport dat die opmerkingen vooral beïnvloed worden door de tegenvallende prestaties van Red Bull.

"Het is niet de schuld van de regels [dat Max uitvalt]", zegt Steiner. "Het is de schuld van het team als de auto niet kan starten."

"Het is net als die twee McLarens die niet konden starten. Het is lang geleden dat twee auto's niet eens aan een race konden beginnen. Je kunt de regels niet de schuld geven, want de meeste andere auto's zijn gewoon gestart, op Bortoleto en Albon na."

"Max is niet blij omdat de auto niet is zoals hij wil", voegt Steiner toe. "Red Bull heeft een compleet nieuwe motor en het is geavanceerde technologie; het kost tijd voordat de engineers daaraan gewend zijn. Ik ben eigenlijk verrast hoe de nieuwe motorleveranciers zoals Ford en Audi het doen, dus dat zal na verloop van tijd verbeteren. Max kan er slecht tegen als het niet gaat zoals hij wil", oordeelt de Zuid-Tiroler.

Contrast met Hamilton

De uitspraken van Verstappen over de nieuwe F1-auto's staan in schril contrast met de opmerkingen van Lewis Hamilton. Hij sprak juist van "een van de leukste races" van zijn carrière, mede door de duels met teamgenoot Charles Leclerc en Mercedes-coureur George Russell. Steiner weet wel waar die positieve opmerkingen van Hamilton vandaan komen.

Lewis Hamilton was na de race in China juist enthousiast over de nieuwe regels.

Lewis Hamilton was na de race in China juist enthousiast over de nieuwe regels.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Omdat hij succes heeft, het tegenovergestelde van Max", verklaart Steiner. "Als het goed gaat, voelt het zo. Het is meer dan een jaar geleden dat hij op het podium stond in een hoofdrace, dus natuurlijk geniet hij ervan."

"Waarom zou hij negatief zijn over iets waarin hij succesvol is geweest? Het zal even wennen zijn aan de nieuwe regels, maar het is heel mooi om Lewis weer terug te zien", besluit de oud-Haas F1-teambaas.

