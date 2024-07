Steiner ziet rust terugkeren bij Red Bull: "Het zijn slimme mensen"

Een nieuwe clash tussen Jos Verstappen en Christian Horner houdt de gemoederen dit weekend danig bezig op de Red Bull Ring. Op vrijdag kwam naar buiten dat Verstappen senior zich had afgemeld voor de Legends Parade, die in het voorprogramma van de Oostenrijkse Grand Prix plaatsvindt. De oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi zou in actie komen met de RB8, waarmee Red Bull in 2012 wereldkampioen is geworden bij zowel de coureurs als de constructeurs, maar had daar geen trek meer in nadat hij op donderdagavond had gehoord dat Horner dit had proberen tegen te houden.

Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner denkt dat een gespannen relatie met de vader van een coureur er tot op zekere hoogte bij hoort. De Italiaan had zelf zo zijn momenten met de vader van Nikita Mazepin, die met zijn bedrijf Uralkali bovendien een grote sponsor was van het team. "Oh, ik denk dat iedere teambaas er wel eens mee te maken heeft", zegt Steiner in een exclusief gesprek met Motorsport.com, als het gaat om problemen met vaders van coureurs. "Maar ik zou het zelf eigenlijk geen problemen willen noemen. Het is namelijk normaal dat een vader altijd het beste voor zijn zoon wil. Daar is niets problematisch aan. Normaal gesproken spreek je dat soort dingen dan met elkaar uit."

De situatie bij Red Bull lijkt van een andere orde. Jos Verstappen liet optekenen 'helemaal klaar' te zijn met Horner. "Ik weet niet precies wat daar speelt en wil er part noch deel aan hebben. Maar ik denk dat beide partijen de wens zullen hebben om de problemen op te lossen, zodat de blik weer naar voren kan worden gericht", veronderstelt Steiner. De Italiaan wijst erop dat het in F1 uiteindelijk niet om het hebben van een goede relatie met de vader van de coureur gaat. "Soms werkt het ook gewoon niet. Dan moet je het met elkaar eens zijn over dat je het met elkaar oneens bent, en verdergaan. Ik denk dat ze daar aan zullen werken. Het zijn slimme mensen. Soms komen mensen met elkaar in botsing. Dat is normaal."

De relatie tussen Jos Verstappen en Horner is op het moment echter wel heel erg verstoord. Op de vraag of deze nog te herstellen is, laat Steiner weten: "Misschien dat ze het ook niet gaan herstellen. Maar ze kunnen wel tegen elkaar zeggen: 'Laten we hiermee stoppen, want we kunnen niet zo blijven doorgaan.'"

'Max blijft bij Red Bull'

Max Verstappen antwoordde donderdag in de persconferentie voor de Oostenrijkse Grand Prix 'ja' op de vraag of hij ook in 2025 voor Red Bull zal rijden. Na de nieuwe clash tussen Verstappen senior en Horner valt een vertrek van de drievoudig wereldkampioen echter niet volledig uit te sluiten. Steiner ziet dat anders. "Ik denk dat hij volgend jaar bij Red Bull zal rijden. Maar dat is mijn persoonlijke mening", zegt hij. "Max is de grote favoriet om dit jaar het wereldkampioenschap te winnen en hij wil natuurlijk bij het sterkste team blijven. En zelfs al weten andere teams Red Bull bij te halen, dan nog is hij volgens mij ook weer een goede kandidaat voor de titel van volgend jaar."

Een groter vraagteken is dan misschien nog wel of Verstappen in 2026 nog voor Red Bull uitkomt. Mogelijk dat de onderlinge krachtsverhoudingen in de Formule 1 dat jaar flink veranderen als gevolg van de introductie van een nieuwe motor en een ander chassis. "Ik ken zijn contract niet en weet niet wat daar verder speelt, maar ik ben er redelijk zeker van dat hij volgend jaar bij Red Bull rijdt. Als het om 2026 gaat: ik heb geen idee. Niemand weet wie er dan een goede auto zal hebben."

Wie het beste chassis bouwt voor 2026, mag dan een groot vraagteken zijn, Mercedes heeft in het verleden wel laten zien een zeer goede power unit te kunnen ontwikkelen als er nieuwe reglementen worden geïntroduceerd. Of Mercedes een goede keuze voor Verstappen zou zijn voor 2026? "Ik denk dat het een veilige keuze zou zijn. Ik denk dat de fabrikanten die al langer meedraaien en eerder vanaf nul een nieuwe motor hebben ontwikkeld, goed voor de dag zullen komen. Dus Ferrari en Mercedes. Maar je weet het nooit, helemaal nu we in 2026 ook nieuwe regels krijgen voor de auto. Dus wie weet heeft iemand anders het uiteindelijk wel beter voor elkaar. En soms krijg je innovatie door niet hetzelfde te doen als wat anderen doen, maar de boel anders aan te pakken. Mijn voorgevoel zegt me dat Ferrari en Mercedes op motorisch vlak sterk zullen zijn in 2026, maar nogmaals: misschien krijgen we wel een verrassing."

Video: Jos Verstappen over het gedoe met Horner