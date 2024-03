Steiner genoot van debuut Bearman: "Zou hem in F1-stoeltje zetten"

Nadat Carlos Sainz tijdens het Formule 1-weekend in Jeddah moest afhaken vanwege een blindedarmontsteking werd Oliver Bearman opgeroepen als vervanger. De Ferrari-junior kreeg in VT3 de kans om aan de SF-24 te wennen, alvorens hij in de kwalificatie voor een snelle ronde moest gaan. Op een haar na miste Bearman Q3, wat een indrukwekkende prestatie was. Een dag later waren de resultaten in de race ook goed, met een zevende plaats als de kroon op zijn debuut. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is onder de indruk van wat de nog maar 18-jarige coureur liet zien.

Steiner kent Bearman goed, dankzij een aantal vrije trainingen die hij vorig jaar voor het team reed. Toen was Steiner nog de teambaas en liet Bearman ook al een sterke indruk achter. "Gebaseerd op zijn prestaties in Jeddah en wat hij bij Haas [tijdens een paar VT1-sessies] heeft laten zien, zou ik hem in een zitje zetten", vertelt de Zuid-Tiroler tegen de officiële website van de F1. "Dat hangt natuurlijk van de omstandigheden en de beschikbaarheid van stoeltjes af. We moeten het hele landschap bekijken, maar hij is zeker een van de kandidaten. Het is natuurlijk niet 100 procent zeker dat hij gaat slagen. Het is en blijft een risico, maar de manier waarop hij in Jeddah de kwalificatie reed na slechts een vrije training laat zien dat het risico een stuk kleiner is."

Zeker gezien de situatie met de aflopende contracten in F1 wordt de naam van Bearman bij meerdere teams genoemd. "Hij kan niet naar elk team waar hij naartoe wil, maar ik geloof dat er meerdere kansen zijn", zegt Steiner. "Hij heeft nog een contract bij Ferrari, maar ik weet niet hoe lang deze is. Mocht je in hem geïnteresseerd zijn, dan zou je met Ferrari moeten praten over wat zij willen en wat er mogelijk is. Ik denk dat heel wat teams hem na zijn prestaties proactief gaan benaderen. Als ik de potentie zie, dan zien anderen dat ook. Ik acht de kans dus groot dat hij voor volgend jaar een zitje krijgt."