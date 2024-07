Steiner over F1-regels: "Je kunt het nooit goed doen"

De Formule 1 stapt vanaf het seizoen 2026 over op een nieuw regelpakket. Dat heeft flinke gevolgen voor het ontwerp van de auto's en de krachtbronnen, die nu veel meer vermogen van de elektromotor zullen genereren. Het duurt nog even voordat deze regels van kracht gaan, toch klinkt er nu al een roep om de huidige regels vast te houden. Dit omdat het veld in elkaar geschoven is en de verschillen vooraan alsmaar kleiner worden. De vrees is dat de verschillen door de nieuwe regels weer een stuk groter zullen worden, maar voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner stelt dat de Formule 1 het op die manier nooit goed kan doen.

"Vorig jaar was er nog een discussie toen Red Bull domineerde: 'We hebben nieuwe regels nodig!'", zegt Steiner in de James Allen on F1-podcast. "Maar nu iedereen weer Red Bull bijhaalt, vraagt iedereen zich af 'waarom veranderen we de regels?' Je kunt het nooit goed doen." Bovendien ziet Steiner de nieuwe regels als een positieve verandering, omdat deze interessant genoeg waren om namen als Audi en Ford aan te trekken. "Er komen twee nieuwe motorfabrikanten bij, dat is hoe dan ook spannend. Het is geweldig voor de sport dat grote bedrijven als Ford en Audi - van de Volkswagengroep, een van de grootste autobedrijven ter wereld - in de sport investeren. Maar ze zullen hun uitdagingen hebben, want het zal niet gemakkelijk worden."

Daarnaast ziet Steiner het juist als de ontwikkeling van de Formule 1 dat de regels van tijd tot tijd veranderen. "De ontwikkeling staat qua technologie nooit stil in de Formule 1", weet de voormalig teambaas ook. Een probleem van de afgelopen jaren is dat de F1-auto's alsmaar zwaarder zijn geworden. Steiner vindt dat de Formule 1 een oplossing moet vinden om deze aanzienlijk lichter te maken - ook al is dat dus een uitdaging door de zwaardere motoren vanaf 2026. "Batterijen wegen gewoon [veel]. Daar kun je niets aan doen - nog niet, tenminste. Misschien [dat het wel mogelijk is] in de toekomst. De Formule 1 ontwikkelt dat soort dingen namelijk behoorlijk snel", meent Steiner. "Het is over het algemeen dus goed dat de auto's een klein beetje kleiner worden, aangezien ze echt groot zijn. Ik vind ze mooi, maar ze zijn zo groot. Soms moet je een stap terug doen om twee stappen vooruit te zetten. Ik denk dat dat een goede zaak is."