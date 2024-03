Steiner erkent: "Te lang bij Haas F1 gebleven"

Na een dienstverband van bijna tien jaar als teambaas bij Haas F1 Team werd Günther Steiner in januari op straat gezet. Het aflopende contract bij de Formule 1-renstal werd door eigenaar Gene Haas niet verlengd vanwege tegenvallende prestaties en Ayao Komatsu werd zijn opvolger. In eerste instantie was Steiner niet blij met zijn congé, maar na een paar maanden is de 58-jarige toch blij dat het zo is gelopen.

"Het leven sinds het vertrek bij Haas aan het begin van dit seizoen gaat me goed af. In de afgelopen weken kon ik me voor het eerst in een decennium afzijdig houden van F1 en dat was een goed voor me. Hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe beter ik kan inzien dat ik te lang bij Haas heb gezeten", verklaart Steiner in een column op de officiële website van de Formule 1. "Als je ergens weg bent, dan zie alles pas goed wat er moet gebeuren. Als je er zit, dan ontken je alles en dan denk je wel dat het zomaar op te lossen valt. Maar dat kan niet."

Als Steiner diep van binnen kijkt, dan was hij wel uitgekeken op de middenveldgevechten die hij met Haas voerde. "We konden met wat we hebben voor een zevende, achtste of negende plek vechten. We konden niet voor podiums vechten, want we hadden niet dezelfde wapens als de rest", legt hij uit. "Dat is niet iets wat ik wil in het leven. Ik wil niet nog een keer zevende worden. Dat heb ik al genoeg gedaan. Ik wil vooraan het veld kunnen vechten en strijden."

Het is allerminst uitgesloten dat Steiner op termijn een keer terugkeert in F1. De Italiaan laat weten dat hij daar open voor staat, maar dat het dan wel een project voor de langere termijn moet zijn. "Toen Toto Wolff bij Mercedes begon was het ook geen topteam. Ja, ze hadden in het begin het voordeel van de motor, maar hij heeft alles zo ingericht dat het een topteam kon worden. Daarna zijn ze acht keer constructeurskampioen geworden", vertelt de RTL Deutschland-analist. "Dat is bij Red Bull net zo. Hoelang duurde het voordat zij daar [aan de top] waren? Elk jaar werden zij een stukje beter. Je moet geduld en een planning voor de lange termijn hebben."