Steiner: Dominantie Red Bull in F1 eindigt uiterlijk in 2026

Van de vijftig Grands Prix die sinds begin 2022 verreden zijn, heeft Red Bull Racing er maar liefst 42 gewonnen. Het leidde in 2022 en 2023 tot wereldtitels voor Max Verstappen, terwijl ook het constructeurskampioenschap beide jaren werd gewonnen. Ook dit jaar voeren Verstappen en Red Bull de kampioenschappen aan, maar Günther Steiner kijkt er niet raar van op als de dominantie relatief snel ten einde komt. "Alle dominantie komt op een gegeven moment ten einde. Het tijdperk van Red Bull eindigt denk ik uiterlijk in 2026", stelt de voormalig Haas F1-teambaas bij Sky Sports Duitsland.

Het jaartal dat door Steiner wordt genoemd, komt niet uit de lucht vallen. In 2026 stapt de Formule 1 over op een nieuw technisch reglement, wat voor alle teams dus een nieuw startpunt betekent. Red Bull staat dan bovendien voor het eerst aan de start met een zelf ontwikkelde power unit, waarvoor men samenwerkt met Ford. Ook heeft de in Milton Keynes gevestigde formatie dan afscheid genomen van topontwerper Adrian Newey. De 65-jarige Brit heeft begin deze maand bekendgemaakt in het eerste kwartaal van 2025 te vertrekken. Onder het huidige reglement heeft zijn vertrek volgens Steiner betrekkelijk weinig gevolgen voor Red Bull.

"Red Bull staat er heel goed voor. Op de korte termijn zal het vertrek van Adrian geen groot verschil maken", zegt Steiner, die benadrukt dat Newey zich momenteel al relatief weinig bemoeit met de gang van zaken gedurende het seizoen. "Het concept van de auto staat al voor de korte termijn. De race-engineers halen altijd de beste prestaties uit deze uitstekende auto. Daar hebben ze Adrian niet voor nodig. Hij is daar om de toekomst te plannen, niet om dat wat op dat moment op de baan gebeurt te managen." Doordat Newey in zijn huidige rol vooral de lijnen uitzet, vermoedt Steiner wel dat zijn vertrek gevolgen kan hebben richting 2026 en de komst van de nieuwe reglementen.

Ontbreken gardening leave opmerkelijk

Newey is in 2006 in dienst getreden bij Red Bull Racing en zodoende komt er volgend jaar een einde aan een samenwerking van bijna twintig jaar. In goed overleg is besloten om zijn tot eind 2026 doorlopende contract vroegtijdig te beëindigen. Normaal gesproken volgt daarna een periode van gardening leave bij toppersoneel in F1, waardoor ze moeten wachten voordat ze voor een ander team aan de slag kunnen gaan. Newey hoeft echter niet in de wachtkamer plaats te nemen, tot verrassing van Steiner: "Ik vind het vreemd dat hij volgend jaar al ergens anders kan beginnen."