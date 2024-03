Steiner: Accepteer alleen aanbod voor rol in Formule 1

Günther Steiner klopte bij Gene Haas aan voor het idee van het Formule 1-team en mocht deze vanaf het begin, het Formule 1-seizoen 2016, leiden als teambaas. Het Amerikaanse team kende enkele goede seizoenen, maar de afgelopen jaren wilde het maar niet vlotten. Vorig jaar eindigde het op de tiende en laatste plek bij de constructeurs, reden genoeg voor teameigenaar Haas om het contract met Steiner niet te verlengen.

Steiner moest het schip verlaten en het roer overhandigen aan Ayao Komatsu. Sindsdien is Steiner wel weer in de paddock gespot. Dat heeft ook een goede reden, want hij is dit jaar aan de slag als F1-analist bij het Duitse RTL. Tegenover Bild vertelt de Zuid-Tiroler dat hij op dit moment wel geniet van de rust en maakt hij alvast duidelijk dat hij alleen in de autosport wil terugkeren als dat in de koningsklasse is. "Ik zou op dit moment geen aanbiedingen uit de autosportwereld willen accepteren", zegt Steiner. "Ik wil het wat rustiger aan doen, een sabbatical nemen zeg maar. De afgelopen tien jaar waren te gek. Mijn grootste focus op dit moment is mijn gezin", benadrukt hij. "Ik ken de Formule 1 het beste, anders zou ik helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar daar denk ik op dit moment niet aan."

Sinds het nieuws van het vertrek bij Haas F1 heeft Steiner veel telefoontjes gehad. "Vooral van de media", verklaart hij. "Ik zorg ervoor dat ik niet meteen ja of nee zeg. Ik wil nu de tijd nemen om na te denken over wat ik echt wil gaan doen." Dat hij relatief snel 'ja' zei tegen RTL, komt doordat het gesprek met zijn gezin soepel verliep. "We waren het snel eens", doelt hij op die deal met de Duitse zender. "Ik werd benaderd, heb toen met mijn gezin gesproken en de volgende dag teruggebeld."

Voor nu ziet Steiner het slechte nieuws dat Haas hem afgelopen december bracht als een 'opluchting'. "Ik was niet eens geschokt toen Gene het me vertelde", meent hij. "Zo'n einde leidt er vaak toe dat je een stap vooruit zet en nieuwe perspectieven opent. Mijn kijk op Formule 1 is nu veranderd omdat ik niet meer naar één team kijk."