Guenther Steiner heeft aan de vooravond van de Britse GP laten weten wat hij van de nieuwe kalender vindt. "We zitten nu op het maximale aantal races, zeker zakelijk gezien. Als er meer komen moet daar een grote financiële tegemoetkoming tegenover staan. We moeten dan met twee teams gaan werken. Als dat niet kan, wordt het lastig om nieuwe mensen aan te trekken om in de Formule 1 te werken." De Italiaan ziet dat zijn personeel het nu al moeilijk heeft met de volle agenda. "De crew die alles opbouwt, is soms maanden van huis. Dat is erg lang."

Het wisselen van personeel gaat volgens de Haas-teambaas lastig: "De IT-mensen kunnen makkelijker wisselen, maar voor de monteurs en engineers kan dat nauwelijks. Het wisselen van de engineers van de coureurs zelf is moeilijk, zeker ook voor de coureurs. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn kunnen zij gewisseld worden."

Voor 2024 gaan een aantal weekenden er anders uitzien in de opbouw. De 58-jarige Steiner heeft zijn bedenkingen bij deze ontwikkeling. "We hebben niet alleen 24 grands prix, maar ook zes sprintweekenden en een aantal nachtraces. Ook rijden we volgend seizoen drie keer op zaterdag. Stel je voor dat we alleen 24 races hebben, dan denken we al bij 20 dat het genoeg is. Nu hebben we telkens wat anders erbij."

Langere pauzes

De FIA heeft geprobeerd tussen verschillende races een grotere pauze te laten, om zo de teams rust te gunnen. Naast de zomerstop is er tussen de race op Singapore en Austin een gat van vier weken. Steiner ziet daar niet de meerwaarde van in. "We gaan daarna nog langer door. Het is dus niet alleen maar win-win. Het maakt volgens mij niet heel veel uit."

De autosportfederatie heeft met de nieuwe kalender geprobeerd om circuits die dichtbij elkaar liggen na elkaar te laten rijden. Zo hoeft er minder gereisd te worden. Steiner denkt niet dat het de druk bij het team gaat verminderen. "Het helpt, maar het blijven 24 races."