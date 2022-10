Steiner is zwart-oranje vlaggen beu: “FIA wil maar niet leren”

Afgelopen zondag kreeg Kevin Magnussen een zwart-oranje vlag getoond tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Singapore, omdat een van zijn endplates scheef was komen te hangen na een touché met Max Verstappen. Wanneer een coureur deze vlag krijgt getoond, moet er verplicht een pitstop worden gemaakt om het probleem te verhelpen omdat het niet veilig zou zijn om door te rijden. Magnussen belandde door zijn extra pitstop achteraan, waarna punten niet meer tot de mogelijkheden behoorden.

“Het was frustrerend, want het was volledig veilig om door te rijden”, aldus Guenther Steiner op een vraag van Motorsport.com. “En als het nou de eerste keer was, dan hadden we onze schouders er misschien over opgehaald. Maar in Hongarije gebeurde hetzelfde. De schade die je in Singapore zag was erg vergelijkbaar met wat we in Hongarije hadden. Dat hebben we ook aan de FIA laten zien. En in Hongarije heeft ons hoofd van de afdeling composieten ze uitgelegd wat er op zo’n moment kan gebeuren en wat er niet kan gebeuren. Maar ze hebben er niets van geleerd. Ze hebben ons weer een zwart-oranje vlag te geven. Dit was al de derde keer. Het begint vervelend te worden.” Behalve in Hongarije moest Magnussen ook in Canada verplicht naar de pits om een nieuwe voorvleugel te halen.

Of een coureur een zwart en oranje vlag moet krijgen, wordt bepaald door de technische afdeling van de FIA. “Zij weten als het goed is waar ze naar kijken. Maar dat is kennelijk niet het geval”, moppert Steiner. De Italiaan hoopt dat de boodschap dat een losse endplate geen gevaar oplevert, een keer aankomt bij de FIA. “Ik doe hard mijn best. Uiteindelijk hebben we mensen op die plek nodig die begrijpen hoe deze auto’s zijn gebouwd. We leven niet meer in de jaren tachtig. We hebben in Hongarije laten zien dat dat stuk zelfs niet afbreekt als je erop gaat staan. Het wappert misschien wat heen en weer, maar dan halen we hem op een gegeven moment zelf wel een keer naar binnen, omdat het ons performance kost. Maar het valt niet zo maar van de auto, en dat hebben we ze laten zien. In Singapore zou het er ook niet zomaar zijn afgevallen. Deze materialen kunnen veel meer hebben dan je zou denken. Er is een reden waarom we ze gebruiken.”

Video: Magnussen in de pits tijdens de GP van Singapore