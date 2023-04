Haas F1 Team kwam voor de start van het seizoen 2022 vol in de schijnwerpers te staan. Het Amerikaanse team had namelijk in Nikita Mazepin en diens sponsor Uralkali, waar zijn vader Dmitri meerderheidsaandeelhouder van is, banden met Rusland, maar dat land was nog vóór de F1-shakedown in Barcelona begonnen met de invasie van Oekraïne.

Plots moest er op de achtergrond bij Haas F1 een beslissing genomen worden over deze contracten, wat het team veel geld opleverde. Desondanks verscheurde het team van Gene Haas het contract van Mazepin en Uralkali binnen no-time en stelde het oud-Haas F1-coureur Kevin Magnussen aan als vervanger. Het leverde een hoop gedoe op voor Haas F1, dat bovendien de kleurstelling van de auto aanpaste vanwege de strepen op de bolide die de Russische vlag vormden.

In zijn boek 'Surviving to Drive' geeft Haas F1-teambaas Guenther Steiner een inzicht in wat er zich op dat moment afspeelde. "Als we Uralkali als sponsor hadden gehouden en ze op onze auto hadden gehouden, zouden we door de media, de fans en de FIA zijn gekruisigd. Het zou zelfmoord zijn geweest", schrijft de Zuid-Tiroler. Haas F1 haalde de stickers van Uralkali van de auto's en vrachtwagens, wat volgens Steiner 'natuurlijk geen moeilijke beslissing was'. "Maar voordat we dat konden aankondigen, moesten we veel werk verzetten met de FIA", onthult hij.

"We stonden op een punt waarop onze andere sponsors Haas zouden hebben verlaten als we nu niet hadden gehandeld. En als we nog langer hadden gewacht, hadden we uiteindelijk helemaal geen sponsoren meer gehad", legt Steiner uit. Hij had liever gezien dat de FIA toen had ingegrepen en de kwestie uit handen had genomen. "Als ze zeggen dat er bij geen enkele Grand Prix Russische coureurs worden toegelaten, zou dat mijn leven een stuk gemakkelijker maken."

Een bijzonder feit is dat Steiner nog voor het ontslaan van Nikita Mazepin berichten kreeg van coureurs met de vraag of het zitje beschikbaar was. "Ongeveer tien minuten geleden kreeg ik een sms van een coureur die niet bij naam genoemd mag worden, die me rechtstreeks vroeg of ik Nikita eruit zou schoppen", geeft de teambaas als voorbeeld. "En als ik dat doe, of hij dan met mij kon praten? Ik heb zoiets van, what the hell? Uiteindelijk was het voor alle betrokkenen het beste geweest als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen", aldus Steiner.