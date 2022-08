Steiner wil niet wachten op besluit van Ferrari over Schumacher

Mick Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Amerikaanse renstal. Zijn contract bij Haas loopt nog tot en met het einde van 2022. Vorig jaar en de eerste races van het huidige seizoen verliepen stroef voor Schumacher, die maar niet tot punten scoren kwam. Waar hij vorig jaar Nikita Mazepin de baas was, bleek de ervaren Kevin Magnussen dit jaar aanvankelijk veel te sterk. Maar de laatste tijd gaat het een stuk beter met de 23-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Hij werd achtste bij de Britse Grand Prix op Silverstone en arriveerde als zesde in Oostenrijk.

Schumacher, vijftiende in het WK met twaalf punten, behoort tot de Driver Academy van Ferrari en is ook een van de testcoureurs voor de formatie uit Maranello. Doordat Haas met Ferrari-motoren rijdt, bleek het team in 2021 een mooie ervaringsplek voor Schumacher. Maar bij Haas gaan ze nu niet afwachten wat ze in Italië beslissen, aldus Guenther Steiner. Hij gaat de komende tijd met teameigenaar Gene Haas bekijken wat ze met Schumacher willen.

"We hoeven niet te wachten op Ferrari", laat Steiner aan Racer weten. "We beslissen nooit voor de zomerstop als het gaat over onze coureurs en dat gaan we ook dit jaar niet doen. Ik ga er uiteraard met Gene over praten tijdens de zomerstop." Veel meer wil Steiner niet kwijt over het partnerschap tussen Ferrari en Haas en wat daarbij komt kijken. "Anders worden ze boos", grapt hij. Steiner weet naar eigen zeggen niets over de overeenkomst die door Ferrari en Schumacher is ondertekend. "Dat hoef ik ook niet te weten. Als hij beslist om ergens anders naartoe te gaan, kan ik daar niks aan veranderen."

Dat Magnussen volgend jaar blijft, is voor Steiner een hele geruststelling. "Het is in ieder geval een kopzorg minder. Hij doet het goed. Hij heeft het ook naar zijn zin bij ons. Althans, dat vermoed ik. Ik denk dat hij bij ons op de juiste plek zit. Ik geloof niet dat hij vooraf verwachtte dat de auto zo zou presteren." Magnussen - vijfde bij de seizoensopener in Bahrein - staat met 22 punten op de elfde plaats in het rijderskampioenschap.