Steiner werkt aan opvolger van zijn boek Surviving to Drive

Het boek Driving to Survive, geschreven door ghostwriter James Hogg verscheen in twaalf talen, waaronder het Nederlands. Voor het tweede boek werkt Steiner opnieuw samen met Hogg. De voorbereidingen ervoor waren al begonnen toen eerder deze maand bekend werd dat Steiner niet langer de teambaas van Haas is en dat hoofdstuk zal ook terugkomen in het nieuwe werk. "We werken momenteel aan het tweede boek", vertelt Steiner aan Motorsport.com. "Dat was al eerder gepland. Nu verandert het verhaal natuurlijk een beetje!"

Voor de voormalig teambaas was het maken van het eerste boek een aangenaam en leerzaam tijdverdrijf. "Het was een compleet nieuwe ervaring. Ik heb veel geleerd over hoe sommige industrieën werken, hoe dingen worden gedaan”, aldus de goedlachse Oostenrijker. "En ik vond het leuk om met de schrijver te werken, hij is een toffe gast, we hebben veel lol gehad. Hij had er ook veel plezier in, het verliep allemaal heel organisch."

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, in de pitstraat voor de race

Dat het schrijven van het boek of zijn populariteit door zijn optredens in de Netflix-hit Drive to Survive hem afleidden van zijn taken met Haas, ontkent Steiner. "Ik denk dat mensen overschatten hoeveel dat afleidt. Natuurlijk moet je in de raceweekenden wat meer werken. Maar ik had echt geen twintig optredens per weekend, ik had er misschien maximaal drie. Ik denk niet dat het van invloed was [op de prestaties van Haas]. Ik denk dat er juist meer voordelen voor het team waren, omdat het ze veel sponsors heeft opgeleverd."

Nu werkt Steiner dus samen met Hogg aan zijn tweede boek, maar ook nu doet hij het rustig aan. "Ik heb nu meer tijd, maar zelfs nu doen we maar twee sessies van een half uur per week’, legt de voormalig teambaas uit. "Eén op dinsdag en één op vrijdag. Dat is alles wat ik doe, hij doet de rest. Je spreekt met hem, maar het is niet zo dat ik dagen met hem praat. Ik weet dat sommige mensen dagenlang met deze mensen hebben gesproken, maar ik niet."