Mick Schumacher scoorde in de Grand Prix van Groot-Brittannië 2022 zijn eerste punten in de Formule 1. De Duitser eindigde in zijn Haas als achtste, een paar tienden achter Max Verstappen. Dit resultaat neemt wat druk bij hem weg. Schumacher stond de voorbije weken onder druk vanwege diverse crashes en zijn achterstand op teamgenoot Kevin Magnussen. Teambaas Guenther Steiner waarschuwt wel dat er nu niet opeens wonderen van hem verwacht mogen worden. “Het zal hem een kleine boost geven, meer zelfvertrouwen”, blikt Steiner in gesprek met Motorsport.com terug. “Dit is een eerste horde. We moeten nu opletten dat de druk niet weer toeneemt, dat hij kritiek krijgt als hij niet vaker punten haalt. Sommige mensen snappen dat niet. Het werkt niet altijd zoals het van buitenaf lijkt. Het zijn mensen, er zijn nog negentien andere rijders, geweldige coureurs, en er zijn nog negen teams met geweldige auto’s. Het is een sport. Men kan niet verwachten dat hij elke race gaat scoren, en dat hij bekritiseerd wordt wanneer hij niet scoort. Je zou hem dan op een voetstuk plaatsen om hem er weer vanaf te kunnen duwen. We moeten proberen dat te voorkomen.”

Eindelijk wat geluk voor Haas

Haas kon na afloop een klein feestje vieren. Niet alleen Schumacher haalde punten, ook teamgenoot Kevin Magnussen finishte als tiende. Daarmee schoof de Amerikaanse renstal een plekje op in het constructeurskampioenschap ten koste van Aston Martin. Steiner: “Dit is een boost voor de jongens. Ik bleef maar herhalen: ‘Jullie kunnen het, het valt gewoon niet onze kant op, we moeten rustig blijven’. Daar zijn we doorheen gekomen en nu hebben we twee auto’s in de punten. Dit is heel erg goed voor het team. Ik blijf zeggen dat we elke race in de punten kunnen finishen. En dit was niet eens een goed weekend, want de kwalificatie was niet best. We hadden wat mazzel met de rode vlag en we wonnen wat posities op de baan. We hebben er het maximale uit gehaald. We hebben genoeg pech gehad, een beetje geluk mag ook wel eens.”

Video: Mick Schumacher over zijn eerste punten in F1: