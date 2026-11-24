Formule 1 GP van Las Vegas
Guenther Steiner waarschuwt George Russell: daag Max Verstappen niet uit
De voormalige Haas-baas zegt dat Russell een gevecht koos dat hij niet kan winnen, na de woordenstrijd van de Mercedes-coureur met Verstappen in Las Vegas
Lydia Mee
Gepubliceerd: 24 nov 2026, 21:20
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George Russell, Mercedes
Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Voormalig Haas Formule 1-teambaas Guenther Steiner heeft Mercedes-coureur George Russell opgeroepen om Max Verstappen niet te tarten, na hun woordenstrijd tijdens de Grand Prix van Las Vegas.
Russell haalde uit naar Verstappen nadat de twee in de laatste vrije training met elkaar in aanraking waren gekomen. Volgens hem loopt de Red Bull-coureur rond alsof hij "groter en beter is dan iedereen" en moet "iemand tegen die gast opstaan".
Daarna wisselden de twee tijdens de race op de Las Vegas Strip meerdere keren van koppositie, tot de Brit in ronde 48 blokkeerde en de muur raakte toen hij teamgenoot Kimi Antonelli probeerde te passeren voor de tweede plaats. Verstappen won en zei na afloop dat Russell "zo ver onder mijn niveau zit".
In The Red Flags Podcast zei Steiner dat hij er geen moeite mee heeft dat de twee coureurs elkaar niet mogen, maar hij vroeg zich wel af waarom Russell juist de confrontatie met Verstappen had gezocht.
"Nee, ik bedoel: ik heb er geen probleem mee. Als ze elkaar uiteindelijk niet mogen, wat maakt mij dat uit?", zei Steiner.
"Dit speelt al heel lang tussen hen. En dan komt George naar buiten met: 'O, die gast gedraagt zich heel arrogant', of wat hij ook over Max zei, en: 'Iemand moet tegen hem opstaan.' Ja, succes daarmee, vriend. Je hebt gezien hoe dat afliep."
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
De voormalig teambaas zei dat hij Russell als coureur respecteert, maar vond dat hij de mentale kracht van Verstappen had onderschat.
"Ik respecteer George als autocoureur, maar uiteindelijk is Max mentaal gewoon sterker. In hoe je met mentale zaken omgaat, is hij jou zo de baas. Ga de beer niet porren, vind ik", zei hij.
"Dat is nergens voor nodig, want je helpt jezelf er niet mee. Zet je eroverheen. Probeer races te winnen in plaats van een gevecht aan te gaan met de beste coureur die er is, de mentaal sterkste man die er is. Want raad eens? Dat verlies je.
"Het lijkt alsof niemand met hem gaat zitten en zegt: 'George, soms is minder meer.' Zeg gewoon niets, doe je eigen werk", zei Steiner, die eraan toevoegde dat de Mercedes-coureur zich moet richten op het winnen van races.
"En als je dan iets te zeggen hebt omdat je die gast hebt verslagen, kies dan je gevecht. Maar zoals ik al zei: als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij ze aan. En hou op dit moment gewoon je mond en ga door."
Door zijn zege liep Verstappen verder uit op de tweede plaats in het kampioenschap, met 304 punten. Russell, die als negende eindigde, staat vierde met 264 punten, achter Lewis Hamilton.
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