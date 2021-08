Steiner ‘voorzichtig optimistisch’ dat Haas kan terugkeren in middenmoot

Haas is bezig aan haar slechtste seizoen sinds zij in 2016 in de Formule 1 stapte. De renstal scoorde in de eerste elf races geen enkel punt, waardoor het in het kampioenschap stijf onderaan staat. De redenen hiervoor zijn echter bekend. Enerzijds koos Haas er al vroeg voor om zo weinig mogelijk tijd en middelen te steken in de auto voor 2021, anderzijds bracht het team dit jaar met Mick Schumacher en Nikita Mazepin twee rookies aan de start.

“Ik denk dat we tot dusver hebben gedaan wat we konden”, kijkt Steiner terug. “We wisten, en daar wonden we vorig jaar ook geen doekjes om, dat het een overgangsjaar zou worden voor ons. Een slecht jaar zou ik het zelf niet willen noemen, want het is geen slecht jaar als je het van tevoren al weet.”

“Maar het blijft natuurlijk zwaar om te eindigen waar we elk weekend eindigen. Ik ga dat niet mooier maken dan het is”, vervolgt hij. “De mensen in het team zijn op zaterdag- en zondagavond niet tevreden, maar ze weten dat er een einde aan komt en blijven hard werken. Om elke keer dat we naar buiten gaan met deze auto een zo goed mogelijke job te doen, is het enige wat ik van ze kan vragen. En voor volgend jaar is het zeer waardevol. Je zou alles nu kunnen laten versloffen en tegen jezelf kunnen zeggen: ‘We zijn toch nergens, wat maakt het uit dat we nog een tiende langzamer gaan.’ Maar volgend jaar kan die ene tiende een groot verschil maken. Dus iedereen is nog steeds gemotiveerd om het maximale te halen uit wat we hebben. Het is ook het enige wat we op dit moment kunnen doen.”

Het team richtte de pijlen dus al vroeg op 2022, wanneer er een compleet nieuwe auto in de Formule 1 komt. “We zijn aan onze kant zeer goede progressie aan het maken”, zegt Steiner over hoe het ervoor staat met de auto van volgend jaar. “We weten natuurlijk niet hoever de andere teams zijn, maar we kunnen wel afgaan op de vorige keren dat er nieuwe regels in werking traden en de voortgang die we in de windtunnel aan het boeken zijn. Als andere teams het een stuk beter gaan doen, dan wordt het lastig, maar ik zie dat eigenlijk niet zomaar gebeuren. We hebben al een paar keer in een vergelijkbare situatie gezeten: eerst toen we als nieuw team op de grid verschenen en later toen de reglementen zijn gewijzigd, wat twee keer is gebeurd: de ene keer ging het om een vrij drastische verandering en de andere keer om een iets minder drastische verandering. Voor 2018 wisten we een goede auto te produceren, dus ik ben hoopvol. Ik weet niet of we meteen net zo sterk zullen zijn als toen, maar we zullen in elk geval weer in het middenveld meevechten. Ik ben daar voorzichtig optimistisch over.” In 2018 beleefde het team van Haas zijn beste seizoen tot dusver. Romain Grosjean en Kevin Magnussen scoorden dat jaar 93 punten, waardoor de formatie vijfde werd bij de constructeurs.

Steiner erkent dat Haas-eigenaar Gene Haas allesbehalve gelukkig is met de huidige prestaties. “Toen besloten werd wat we dit jaar gingen doen, heb ik duidelijk gemaakt dat dit ging gebeuren”, zegt Steiner. “Zoals ik al eerder zei, worden we niet blij van de huidige resultaten. De dag dat je het niets meer kan schelen dat je dergelijke resultaten behaalt, is de dag dat je een andere baan moet gaan zoeken. Maar ook al weten we dat het niet veel beter gaat worden omdat we de auto niet hebben ontwikkeld, moet je nog wel steeds proberen om er meer uit te halen dan erin zit. Dat is wat racers doen. En zo zit Gene ook in elkaar. Hij is zeker niet gelukkig op dit moment, maar zo staat hij er ook in. Hopelijk is het seizoen snel voorbij en breken er daarna betere tijden aan, zodat we in elk geval weer iets om voor te vechten hebben.”