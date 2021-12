Steiner: "Voorraad onderdelen begint aardig op te raken"

Haas beleefde in Saudi-Arabië geen beste zondag. Mick Schumacher veroorzaakte de eerste rode vlag door hard te crashen en na de eerste herstart botste teamgenoot Nikita Mazepin hard in de achterkant van de auto van Williams-coureur George Russell. Beide heren kwamen er gelukkig goed uit, al hebben beide wagens flinke schade opgelopen.

"We hebben nog genoeg onderdelen om de auto's weer op te bouwen, maar we kunnen ons in Abu Dhabi geen crashes meer permitteren", opent Steiner het gesprek tegenover Motorsport.com. "Het is echter wel zo dat we blij zijn dat het nu gebeurt en niet vijf wedstrijden geleden. Er liggen nog onderdelen op de plank, al zijn het er niet veel meer. Veel ruimte is er daarom niet, maar we hadden ook niet verwacht dat in de voorlaatste race beide auto's in puin zouden liggen."

Schumacher verloor de achterkant van de auto en schoof daarmee hard de Tecpro-barriers in. Deze waren dusdanig verplaatst dat de wedstrijdleiding - na het inzetten van de safety car - toch besloot voor een rode vlag te gaan. Bij het terugkomen van de auto bij het team kon de schade worden opgenomen: "Mick's auto is op drie punten afgeschreven. De versnellingsbak, de vloer en sidepod zijn allemaal weg. Het chassis is gelukkig nog wel intact", meldt Steiner, die na de herstart de dag nog erger zag worden voor de Amerikaanse renstal. Mazepin crashte namelijk hard in de achterkant van de Williams van George Russell, dat chassis kwam niet ongeschonden uit de strijd. Mazepin was na de Grand Prix van Qatar al van chassis gewisseld, omdat deze beschadigd was geraakt op een kerbstone op het circuit van Losail.

Geen onderdelen meer produceren

"Helaas is dat van Nikita wel kapot. Die schade werd gemaakt door het terugkomen van de wielen, die knalden ontzettend hard tegen de zijkant aan. De achterkant van de auto is er niet zo erg aan toe, maar de voorkant is helemaal weg. Maar zoals ik al zei: we zitten nog goed met de reserveonderdelen, al maken we nu wel alles op wat er nog is. Mocht er zich een crash voordoen in de eerste training in Abu Dhabi, dan wordt het nog spannend. Gebeurt dit niet, dan is er niets aan de hand. Het goede nieuws is dat er nog maar een wedstrijd op de planning staat en niet drie, anders hadden we onderdelen moeten bijmaken. Dat kan nu niet, simpelweg omdat er geen tijd is. Aan het einde van het jaar is de voorraad wel op."

Gevraagd naar wat Steiner vindt van de veiligheid van het Jeddah Corniche Circuit, antwoordt hij: "Ik heb veel coureurs horen klagen. Het is ook meer aan hun om er wat over te zeggen, ik rijd namelijk niet met driehonderd kilometer per uur op een blinde bocht af. Zij moeten uitleggen wat er niet fijn aan is", aldus Steiner, die nog wel een punt van aandacht heeft. "Het is overigens wel een ding dat het drie ronden duurde voordat eventuele rotzooi van de baan gehaald kon worden. Je komt er simpelweg niet snel bij. We hebben daarom een Formule 2-race van zes ronden gehad en een Formule 1-wedstrijd van wel tweeënhalf uur."