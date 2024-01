Steiner ziet voetbalpraktijken in F1: "Alles draait om volgend resultaat"

Sinds het einde van het Formule 1-seizoen 2021 hebben acht Formule 1-teams een nieuwe teambaas gekregen. Daar waar Christian Horner aan zijn twintigste seizoen bij Red Bull Racing begint en Mercedes-topman Toto Wolff die functie voor het elfde jaar op rij bekleedt, is Mike Krack van Aston Martin nummer drie op de lijst. Hij kwam eind 2021 in dienst bij de renstal uit Silverstone als vervanger van Otmar Szafnauer, die in 2022 aan de slag ging bij Alpine om daar half 2023 alweer ontslagen te worden. Eind 2022 wisselden Ferrari, Williams, McLaren en Sauber van teambaas, waarbij laatstgenoemde team met Alessandro Alunni Bravi geen officiële teambaas, maar een teamvertegenwoordiger aanstelde. Tot slot vertrok Franz Tost eind 2023 na achttien jaar bij AlphaTauri, terwijl Guenther Steiner begin 2024 het veld moest ruimen bij Haas F1.

De vele wisselingen in de top van de diverse F1-teams doet enigszins denken aan de situatie in het voetbal, waar trainers en managers relatief snel worden ontslagen zodra de prestaties tegenvallen. Zo'n trainerswissel kan daar vaak een schokeffect teweeg brengen, waardoor de prestaties op korte termijn verbeteren. In F1 is dat een stuk lastiger, doordat het ontwikkelen van de auto veel tijd in beslag neemt. Voorheen leken de teameigenaren daar begrip voor op te brengen, waardoor teambazen relatief veel tijd kregen om te proberen het tij te keren. Ook hun opvolgers tekenden uiteindelijk vaak langlopende contracten om leiding te geven aan de renstal.

Anno 2024 is de situatie dus compleet anders, weet ook Steiner. In een exclusief interview met Motorsport.com tijdens de Autosport International Show ging de voormalig Haas-teambaas in op het grote aantal teambazen dat in de afgelopen drie jaar is vervangen. "Als je niet presteert of geen resultaten behaalt, dan denk ik dat dit de makkelijkste manier is om dat te doen", vertelt Steiner. "Is het de beste manier? Dat weet ik niet. Ik probeer ook geen medelijden met mezelf te hebben, want ik heb een goede tijd gehad. Maar dit lijkt op dit moment wel de trend te zijn."

Invloed teambaaswissel op korte termijn beperkt

De vergelijking met voetbal begrijpt Steiner wel, al ziet hij ook dat het effect van een verandering in het management in de Formule 1 op korte termijn veel minder invloed heeft. Dat teameigenaren toch teambazen blijven wisselen, wijt de Italiaan aan het feit dat sommige eigenaren dit facet van de sport niet goed genoeg begrijpen. "Kijkend naar de Formule 1 en Bahrein dit jaar is het naar mijn mening behoorlijk laat [om impact te hebben met een verandering in het management]. Je kunt niet meer veranderen wat er nu gebeurt, dat kan niet. De schade is al aangericht", stelt Steiner.

"Je moet kijken naar wat de plannen voor 2026 en 2027 zijn, maar dat wil men niet horen. Alles draait namelijk om het volgende resultaat. Zoals je zegt, is het niet zoals voetbal, waar je een paar spelers kunt wisselen en daarmee een groot verschil kan maken. Dat kan niet in F1. Ik denk gewoon dat ze dat helemaal begrijpen in de Formule 1. Vroeg of laat zal dat alsnog komen, want als mensen veranderen en de visie van de teams niet verandert, dan gebeurt er niets. Het draait niet meer om de mensen, maar om de visie en of je in ze gelooft. Dat moet je afwachten."