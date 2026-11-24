Formule 1 GP van Las Vegas
Guenther Steiner verwacht reactie van Ferrari-top na clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc
Charles Leclerc deed Lewis Hamilton spinnen tijdens hun gevecht om de zesde plaats tijdens de Las Vegas Grand Prix
Lydia Mee
Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:35
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Voormalig Haas Formule 1-teambaas Guenther Steiner denkt dat Ferrari veranderingen zal doorvoeren nadat Lewis Hamilton en Charles Leclerc opnieuw met elkaar in botsing kwamen tijdens de Grand Prix van Las Vegas.
Leclerc tikte Hamilton in de rondte terwijl de twee op het stratencircuit van Las Vegas vochten om de zesde plaats, slechts drie weken na een eerdere aanvaring tijdens de Grand Prix van Mexico. Leclerc kreeg een straf en finishte als tiende; Hamilton werd zevende. Teambaas Fred Vasseur noemde het incident "volledig onacceptabel".
"Het is duidelijk onacceptabel. Allereerst is het een beetje dezelfde boodschap als in Mexico, want je moet aan het team denken, aan de mensen die in Maranello werken, aan alle stakeholders en sponsoren", zei Vasseur na de race tegen Sky Sports.
"We hebben Charles de boodschap meegegeven om niet in te halen, want in dit soort races moet je, zoals je net al zei, de auto's voor je inhalen, anders word je zelf ingehaald door anderen. Dat betekent dat je je eigen race moet rijden.
"En bij Charles is het duidelijk een fout die het team veel kost. Vandaag is dat volledig onacceptabel. Eerlijk gezegd ben ik meer dan boos, want die boodschap was na Mexico duidelijk."
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
Steiner besprak de botsing in The Red Flags Podcast en zei: "Er gaat iets veranderen." Hij gaf toe dat hij niet wist wanneer en vervolgde: "Kun je je voorstellen hoe het er gisteren in de bestuurskamer van Ferrari aan toeging?"
Volgens Steiner ligt de verantwoordelijkheid om de situatie op te lossen niet alleen bij de teambaas.
"Ik heb het al een paar keer gezegd: het ligt niet alleen bij Fred. Er is een grote groep beslissers", zei Steiner.
"Dit wordt niet alleen besproken tussen de twee coureurs en Fred. Dit wordt in de bestuurskamer besproken. Iedereen zal een mening hebben over hoe hiermee moet worden omgegaan.
"In de bestuurskamer zullen de mensen die daadwerkelijk kunnen beslissen verschillende meningen hebben, en daarom komt er geen conclusie."
Met nog twee ronden te gaan staat Ferrari tweede in het constructeurskampioenschap met 517 punten. Red Bull is derde met 440 punten en McLaren vierde met 431 punten. Mercedes pakte de titel tijdens de Grand Prix van Brazilië.
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