Formule 1 GP van Las Vegas

Guenther Steiner verwacht reactie van Ferrari-top na clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc

Charles Leclerc deed Lewis Hamilton spinnen tijdens hun gevecht om de zesde plaats tijdens de Las Vegas Grand Prix

Lydia Mee

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:35

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Voormalig Haas Formule 1-teambaas Guenther Steiner denkt dat Ferrari veranderingen zal doorvoeren nadat Lewis Hamilton en Charles Leclerc opnieuw met elkaar in botsing kwamen tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

Leclerc tikte Hamilton in de rondte terwijl de twee op het stratencircuit van Las Vegas vochten om de zesde plaats, slechts drie weken na een eerdere aanvaring tijdens de Grand Prix van Mexico. Leclerc kreeg een straf en finishte als tiende; Hamilton werd zevende. Teambaas Fred Vasseur noemde het incident "volledig onacceptabel".

"Het is duidelijk onacceptabel. Allereerst is het een beetje dezelfde boodschap als in Mexico, want je moet aan het team denken, aan de mensen die in Maranello werken, aan alle stakeholders en sponsoren", zei Vasseur na de race tegen Sky Sports.

"We hebben Charles de boodschap meegegeven om niet in te halen, want in dit soort races moet je, zoals je net al zei, de auto's voor je inhalen, anders word je zelf ingehaald door anderen. Dat betekent dat je je eigen race moet rijden.

"En bij Charles is het duidelijk een fout die het team veel kost. Vandaag is dat volledig onacceptabel. Eerlijk gezegd ben ik meer dan boos, want die boodschap was na Mexico duidelijk."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Steiner besprak de botsing in The Red Flags Podcast en zei: "Er gaat iets veranderen." Hij gaf toe dat hij niet wist wanneer en vervolgde: "Kun je je voorstellen hoe het er gisteren in de bestuurskamer van Ferrari aan toeging?"

Volgens Steiner ligt de verantwoordelijkheid om de situatie op te lossen niet alleen bij de teambaas.

"Ik heb het al een paar keer gezegd: het ligt niet alleen bij Fred. Er is een grote groep beslissers", zei Steiner.

"Dit wordt niet alleen besproken tussen de twee coureurs en Fred. Dit wordt in de bestuurskamer besproken. Iedereen zal een mening hebben over hoe hiermee moet worden omgegaan.

"In de bestuurskamer zullen de mensen die daadwerkelijk kunnen beslissen verschillende meningen hebben, en daarom komt er geen conclusie."

Met nog twee ronden te gaan staat Ferrari tweede in het constructeurskampioenschap met 517 punten. Red Bull is derde met 440 punten en McLaren vierde met 431 punten. Mercedes pakte de titel tijdens de Grand Prix van Brazilië.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 min



'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit





Waarom Peugeot stopt in de Hypercar-klasse van het WEC



WEC



WEC WEC 7 min



Waarom Peugeot stopt in de Hypercar-klasse van het WEC





Grasser-team en Bortolotti naar McLaren? Dit zegt de McLaren-motorsportchef



DTM



DTM DTM 8 min



Grasser-team en Bortolotti naar McLaren? Dit zegt de McLaren-motorsportchef





Isack Hadjar gefrustreerd: wat gebeurde er echt op de Red Bull-teamradio in Las Vegas?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



8 min



Isack Hadjar gefrustreerd: wat gebeurde er echt op de Red Bull-teamradio in Las Vegas?

Vorig artikel 'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



9 d



Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje

Meer van

Lewis Hamilton





Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton





Lewis Hamilton: topsnelheidstekort Ferrari was “bruut” in F1 GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Lewis Hamilton: topsnelheidstekort Ferrari was “bruut” in F1 GP Las Vegas





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 18 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer