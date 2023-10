Ferrari Driver Academy-lid Bearman, momenteel zesde in de tussenstand van het FIA Formule 2-kampioenschap, is de volgende protegé uit Maranello die bij Haas F1-kilometers mag maken. Dat gebeurde in het verleden al meerdere malen, en liep niet altijd even goed af. Zo crashte Antonio Giovinazzi als rookie zwaar tijdens de vrije training in Hongarije 2017, en schreef hij in Austin 2022 eveneens een bolide af. Met het kostenplafond en de vele upgrades zou een dergelijk incident van Bearman zeer pijnlijk zijn.

“Je bent altijd een beetje nerveus”, erkent teambaas Steiner wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de vrije training van Bearman. “Maar, en hopelijk bewijst hij dat, hij weet dat de grootste fout die hij kan maken is te veel te willen. Ik heb hem uitgelegd dat je altijd beoordeeld wordt op de dingen die je fout doet, niet de dingen die je goed doet. Als je alles goed doet, onthoudt niemand dat. Maar als je bij je eerste F1-meters in VT1 crasht, achtervolgt dat je de rest van je leven. Als je dan überhaupt nog wel F1 haalt. Hij weet hoe deze business werkt. Ik heb hem daar bewust van gemaakt. Hij is slim genoeg om te weten dat hij geen domme dingen moet doen.”

De 18-jarige Bearman maakte recentelijk op Fiorano in de Ferrari SF21 zijn officieuze Formule 1-debuut. De jongeling is zijn teambaas dankbaar voor de steun: “Uiteraard is er, zoals Guenther zegt, niets te winnen op een vrijdag. Het is een verplichte sessie, ik moet gewoon de auto heelhuids terugbrengen. Tegelijkertijd kijk ik er enorm naar uit, het wordt echt leuk. Hopelijk kan ik wat waardevolle data verzamelen voor het team.” Op de vraag of Ferrari hem nog speciale doelen gesteld heeft, zegt Bearman: “Geen doelen. Ik denk dat het ook gek zou zijn om nu verwachtingen te hebben. Mijn eerste doel is gewoon om plezier te hebben. Er valt hier niets te winnen. Gewoon solide werk leveren, stap voor stap opbouwen en tegelijkertijd genieten. Dus dat is mijn doel.”