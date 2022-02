Steiner vertrouwt op FIA-onderzoek over incidenten in Abu Dhabi

De FIA doet momenteel onderzoek naar de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi en race control in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Na de neutralisatie volgde een sprintrace van slechts één ronde, waarbij Max Verstappen Lewis Hamilton inhaalde voor de overwinning en daarmee zijn eerste Formule 1-titel veiligstelde. Masi slaagde er niet in om in ieder geval twee zaken in het reglement te handhaven bij de herstart. Dit leidde tot vragen over zijn toekomst en een mogelijke herstructurering bij de F1-afdeling van de internationale autosportbond.

Ik vertel de FIA niet wat ze moeten doen Guenther Steiner

Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft met de teams gesproken over de gebeurtenissen in Abu Dhabi en de eventuele oplossingen in het kader van het onderzoek. Deze besprekingen worden de komende weken voortgezet, voordat er aan de vooravond van het nieuwe seizoen veranderingen worden doorgevoerd. Haas-teambaas Guenther Steiner wil niet in detail treden over de toekomst van Masi en de mogelijke herstructurering bij de FIA. De Italiaan heeft echter wel alle vertrouwen in het FIA-onderzoek.

"Ik heb president Mohammed niet veel aanbevelingen gedaan. Er zijn gesprekken geweest, maar die zijn privé. Ik wil daar niet op ingaan. Ik weet dat ze er hard mee bezig zijn. Niet om het beter te maken, want dat is het verkeerde woord, maar vooral prettiger te maken voor wie de wedstrijdleider ook is", vertelt Steiner. "Het is een lastige taak en ik ben er niet om Michael of iemand anders te verdedigen. Het is al moeilijk genoeg. De sport is zo gegroeid, dat sommige zaken zijn achtergebleven. Ik weet zeker dat ze met een aantal ideeën komen wanneer ze de resultaten aan ons presenteren. Ik heb ze geen specifieke tips gegeven over wat ze moeten doen. We hebben het eventjes over het incident gehad. Ik denk dat de FIA hard werkt om het voor de toekomst te verbeteren."

Positie Masi staat ter discussie

Peter Bayer, secretaris-generaal voor de sport bij de FIA, speelt een belangrijke rol in het onderzoek en gaf onlangs toe dat Masi wellicht vervangen wordt. De Australiër is sinds 2019 wedstrijdleider, nadat Charlie Whiting plotseling overleed voorafgaand aan dat seizoen. Op de vraag of Masi de juiste man is voor deze taak, antwoordt Steiner. "Ik zeg het opnieuw, maar ik heb genoeg op mijn bordje in mijn eigen bedrijf als ik eerlijk ben. Ik ga de FIA niet vertellen wat te doen, want ik weet dat ze iets aan het doen zijn. Ik ken echter niet de details, contracten en andere zaken. Ik probeer de vraag niet te ontwijken. Om eerlijk te zijn ken ik de structuur van de FIA niet zo goed. We kennen allemaal Michael Masi als wedstrijdleider, maar ik weet niet wat daar onder zit en hoe dat te verbeteren. Ik ben nu druk met alles wat ik doe voor Haas, dus ik raak er niet bij betrokken. Ik heb volledig vertrouwen in de FIA. Zij gaan het oplossen, helemaal omdat iedereen er nu over spreekt. Jullie stellen hier vragen over, maar deze kun je beter stellen aan de FIA en niet aan mij."