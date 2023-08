Otmar Szafnauer stond jarenlang aan het roer van Force India, dat later overging in Racing Point en het huidige Aston Martin. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Alpine, waar hij van de top van de Renault Group een duidelijke taak meekreeg: van Alpine binnen afzienbare tijd - om precies te zijn honderd races - een kampioenschapskandidaat te maken. In 2022 boekte Alpine duidelijke vooruitgang: het team zette stappen richting de top-drie en werd uiteindelijk vierde bij de constructeurs.

Voor dit jaar was het doel dan ook duidelijk. Alpine moest dit jaar het gat naar de top-drie nog verder dichten. Daar is het team uit Enstone nog niet in geslaagd. De Franse formatie staat zesde na twaalf races en ligt dus niet op koers om aan de gestelde doelen te voldoen. Het heeft geleid tot een grote wisseling van de wacht bij Alpine, waar onder meer CEO Laurent Rossi opzij is geschoven, technisch directeur Pat Fry de overstap maakt naar Williams en sportief directeur Alan Permane en teambaas Otmar Szafnauer de deur zijn gewezen.

De timing van het vertrek van Permane - die 34 jaar voor het team had gewerkt - en Szafnauer was nogal opmerkelijk, zo halverwege het seizoen. Haas F1-teambaas Guenther Steiner zet ook zijn vraagtekens bij de manier waarop het is gegaan, maar is ervan overtuigd dat Szafnauer zich er snel overheen kan zetten omdat het voor hem niet de eerste keer is.

"Hoe het is gegaan, is niet de gebruikelijke manier", zegt Steiner. "Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Otmar zal natuurlijk teleurgesteld zijn, maar hij heeft zich al eens in zo'n situatie bevonden. De meesten van ons die dit baantje hebben, hebben zich al in zo'n situatie bevonden. De ene deur sluit, de ander gaat open. Uiteindelijk is het gewoon een lastige baan. Je staat in de publieke belangstelling, er kunnen dingen gebeuren en daar moet je gewoon mee omgaan."

Dat wil volgens Steiner nog niet zeggen dat het 'leuk is om mee om te gaan'. "Maar het hoort erbij", weet de ervaren Zuid-Tiroler ook. "Ik denk dat Otmar er snel overheen zal zijn. Zoals ik al zei, hij heeft het eerder meegemaakt en dit soort dingen gebeuren nu eenmaal, het hoort bij ons leven als teambaas."