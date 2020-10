Steiner: Magnussen en Grosjean belangrijk bij successen Haas

“Ik wil mijn dank uitspreken naar zowel Romain [Grosjean] als Kevin [Magnussen] voor hun harde werk en toewijding aan Haas F1 Team in de afgelopen seizoenen”, steekt Steiner van wal in zijn reactie op het vertrek van Grosjean en Magnussen. De coureurs vormen al sinds de start van 2017 het rijdersduo van de Amerikaanse renstal. Grosjean reed op dat moment al een seizoen voor Haas. De Fransman bezorgde het team tijdens de Australische GP van 2016 een gedenkwaardig debuut door vanaf de negentiende startpositie op te rukken naar P6.

Steiner stelt dan ook dat Grosjean een sleutelrol vervulde bij het opstarten van Haas F1. “Romain was een fundamenteel onderdeel van onze oprichting, waarbij we een coureur wilden aantrekken met zowel snelheid als ervaring. Zijn resultaten in het begin van 2016 waren slechts een beloning, niet alleen voor zijn eigen talent maar ook voor de enorme hoeveelheid werk die het team had verzet om dat jaar op de grid te staan.”

Een jaar later voegde Magnussen zich bij Haas F1, waar hij de plaats innam van Esteban Gutierrez. Daar waar de Mexicaan in zijn enige seizoen bij het team puntloos bleef, wist Magnussen wel met enige regelmaat de top-tien te bestormen. “Toen Kevin een jaar later bij het team kwam, plukten we daar meteen de vruchten van met twee auto’s die punten scoorden en natuurlijk onze eerste dubbele puntenfinish in Monaco dat jaar”, herinnert Steiner zich. “We hebben veel goede herinneringen samen - vooral het seizoen 2018 toen we in pas ons derde seizoen vijfde werden in het kampioenschap. Romain en Kevin speelden een grote rol in dat succes.”

In 2021 gaat Haas dus aan een geheel nieuw hoofdstuk beginnen met twee nieuwe rijders. Wie de kleuren van de renstal gaan verdedigen, dat is nog niet bekend. Nikita Mazepin en Mick Schumacher lijken de belangrijkste kandidaten te zijn. Steiner doet daar vooralsnog geen uitspraak over en houdt de focus op het huidige seizoen. “Natuurlijk is er nog genoeg te racen in 2020. Het is een uitdagend jaar, daar bestaat geen twijfel over, maar beide coureurs hebben alles gegeven achter het stuur van de VF-20. We waarderen hun input en ervaring om het team tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi in december voorwaarts te stuwen.”