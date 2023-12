Steiner verrast door gebrek aan vooruitgang Haas F1

De afgelopen jaren gokte Haas F1 het regelmatig op een strategie van weinig updates om zich te focussen op een groter pakket, maar dat bleek niet te werken. Voor dit jaar was het de bedoeling dat de Amerikaanse renstal regelmatig met updates zou komen, maar dat gebeurde niet. Het was voor Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg wachten op het grote updatepakket in Austin, dat al deels gericht was op de ontwikkeling van de bolide voor 2024. De updates leverden echter niet direct vooruitgang op. Teambaas Guenther Steiner snapt niet waarom de VF-23 er beter op werd.

"Ik was verrast", wordt Steiner geciteerd door Speedcafe. "Het probleem is dat we in de ontwikkeling geen performance vonden. Het is niet dat we geen updates wilden of konden meenemen. We hebben geen updates meegenomen, want een update meenemen terwijl je weet dat de auto er niet sneller van wordt is zinloos. Natuurlijk was het een verrassing dat we in de ontwikkeling in de windtunnel geen enkele vooruitgang boekten."

Wake-up call

De VF-23 was snel over één ronde, maar met name in de race zakten Hülkenberg en Magnussen ver terug door oververhitting van de banden. Dat probleem leek niet minder te worden na de updates in Austin, waarna Hülkenberg zijn kritiek uitte op het gebrek aan updates bij Haas. Volgens hem was het 'onvermijdelijk' dat het team naar de laatste plaats zou zakken door deze aanpak. "We nemen geen upgrades mee en daar betalen we de prijs voor, voor het feit dat we geen performance vinden", zei de Duitser. "Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek, want in dit tempo kun je niet strijden in de Formule 1."

Steiner benadrukt echter dat Haas alle windtunnelcapaciteit heeft gebruikt voor het Austin-pakket. "Dat was een complete vernieuwing van de auto en het bodywork. We hebben het geld daarvoor gebruikt omdat dit een grote was. Volgend jaar hebben we toch al een nieuwe auto en beginnen we vanaf nul. Beide [coureurs] zijn zeer uitgesproken. 'Ik vind deze fijn', 'ik vind deze prettig'. Ik maak geen ruzie meer over volgend jaar. We beginnen vanaf nul en moeten de auto ontwikkelen, [zodat] de auto sneller is en de coureurs hem beter vinden."