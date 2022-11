Haas-baas Steiner: Verrassende F1-pole Magnussen geen gelukje

Kevin Magnussen scoorde vrijdag voor het eerst in zijn carrière pole-position. Op een vochtig Interlagos stond hij als eerste aan het eind van de pitstraat om Q3 te starten. Waar Ferrari haar coureur Charles Leclerc op intermediates naar buiten stuurde, ging Magnussen op slicks naar de snelste tijd. Toen George Russell even later van de baan vloog en daarmee code rood veroorzaakte, nam de regen toe. Twee minuten voor het eind van de kwalificatie was duidelijk dat de Deen zijn eerste pole-position in de Formule 1 behaald had. Het leverde wilde taferelen op in de pitbox van het Amerikaanse team, dat voor het eerst sinds haar F1-debuut in 2016 pole-position scoorde.

Voor Haas F1-teambaas Guenther Steiner hét moment van zijn carrière, erkende de excentrieke voorman na afloop. “We proberen het altijd, het hele team werkt zich al zeven jaar helemaal uit de naad en dan krijg je wegens omstandigheden zoiets op je bord”, zegt Steiner bij Sky. “Maar ik denk dat het geen geluk was. We hebben het verdiend, de coureur en het team, ze kozen voor de juiste banden op het juiste moment. Kevin reed de ronde toen het moest. Je moet naar buiten gaan, hij was de eerste. Je kunt zeggen dat hij voordeel had, maar het is ook een nadeel dat hij geen referenties had. Hij was alleen. Hij reed de ronde en die bleef plakken. Als het soep regent, dan moet je klaarstaan met een lepel! En wij hadden vandaag de lepel.”

"Hij kreeg de kans en deed het gewoon"

Steiner zegt dat Magnussen op slicks de ‘perfecte’ ronde reed, hij en het team wisten dat ze er als de kippen bij moesten zijn om kans te maken. “We doen wat we kunnen”, zegt Steiner. “Ik denk dat de andere wagens op tien, vijftien of twintig seconden achter ons zaten en zij konden het niet. Het is een pluim voor Kevin, hij kreeg de kans en deed het gewoon.”

Haas heeft een turbulent jaar achter de rug, waarin Nikita Mazepin eerst de deur gewezen werd en Magnussen op het laatste moment gestrikt werd. “Hij verdient het, maar het hele team verdient dit”, zegt Steiner. “We werken altijd keihard, we geven niet op, blijven vechten en je hebt altijd mensen die je dit niet gunnen. Maar dit is onze pole-position!”

Enorme ontlading bij Magnussen en Haas na pole in honderdste Grand Prix-weekend