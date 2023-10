Met de goedkeuring van de FIA heeft Andretti een grote stap naar de Formule 1 gezet. Wat rest is goedkeuring van het FOM. Haas-teambaas Guenther Steiner roept op om voorzichtig te zijn met het toelaten. "In de huidige situatie zijn we stabiel, maar het is niet alsof we miljoenen dollars winst boeken", vertelt de Italiaan. "We proberen nog altijd het budget bij elkaar te krijgen om aan het budgetplafond te komen. Ik denk nog vaak terug aan 2020, waar we veel meetings hadden en we onze vier teams bespraken of we het jaar erna wel zouden halen. We hadden het allemaal heel moeilijk en vochten om in leven te blijven."

Steiner vindt dat ook rekening gehouden moet worden met wat de investeerders in de sport tot nu toe voor elkaar hebben gekregen. "Ze hebben veel geld in de sport gestopt om het in leven te houden en hebben F1 gemaakt tot wat het nu is", verklaart de 58-jarige teambaas. "Dat heeft ook zijn waarde. De meeste teams vragen zich af waarom we iets op het spel zouden zetten terwijl de sport booming is. We weten niet hoe de situatie over drie of vier jaar is. Het was nog maar in 2020 dat een aantal teams het moeilijk hadden, want als toen vier teams weg waren gevallen dan waren er nu nog maar zes. Waarom zou je het [de sport] nu zwakker maken? Als zoiets weer gebeurt, dan moeten we op ons sterkst zijn. Wij, de tien huidige teams, hebben al heel wat moeilijke tijden doorgemaakt."

De mogelijkheid is er dat met de komst van Andretti ook een grote, Amerikaanse sponsor mee gaat naar de Formule 1. Toch is dat voor Steiner geen reden om ineens voor de komst van de renstal te zijn: "Het zou kunnen, maar er zijn heel wat onzekerheden. Als ze echt wat meenemen en dat kunnen laten zien, dan gaan we wel akkoord."

Keuze aan FOM

Hoewel Steiner hard roept om de aanmelding goed te overwegen, blijft de keuze aan het FOM. De Haas-topman is ervan overtuigd dat zij weten hoe de huidige teams erin staan en dat de keuze in die lijn genomen wordt. "Zij moeten het grotere plaatje zien", vertelt de Italiaan. "Het gaat niet alleen om Haas die ze niet wil hebben. In het algemeen is F1 niet overtuigd dat we een elfde team nodig hebben."