Steiner overtuigd: Twee races in Bahrein, geen GP van Portugal

Ook in 2021 zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk merkbaar in de Formule 1. In januari raakten drie coureurs besmet met het longvirus en de koningsklasse van de autosport werd ook gedwongen om een aantal veranderingen door te voeren aan de kalender. In de oorspronkelijke plannen was de Australische GP de openingsrace van het seizoen, maar die race is verplaatst naar eind november. De GP van China werd zelfs helemaal van de kalender gehaald en vervangen door een race op Imola, terwijl het Portugese Portimao in verband wordt gebracht met de enige lege plek in het schema. Bahrein is door de verschuivingen de eerste race van de jaargang geworden.

Maar inmiddels gaat ook rond dat het in Bahrein niet bij één race blijft. Ook Haas F1-teambaas Steiner denkt dat dit het geval is. “Ik ga er echt vanuit dat we twee races gaan doen in Bahrein”, vertelde hij aan F1-Insider.com. Het lot van een tweede race in Bahrein is volgens hem gekoppeld aan het wel of niet kunnen afreizen naar Portugal. “En gezien de omstandigheden daar kan ik me op dit moment niet voorstellen dat er een evenement in Portugal komt. Ik denk dat de F1 heeft bewezen dat het flexibel kan reageren op de corona-situatie. De formatie van bubbels is heel belangrijk, dus ik kan me voorstellen dat we naar Bahrein vliegen voor de wintertest en dat we daar dan blijven tot de opening van het seizoen.”

Met Mick Schumacher en Nikita Mazepin opent Haas het seizoen met een volledig nieuw rijdersduo. Het zijn twee jonge coureurs die volgens Steiner nog het nodige te leren hebben. “Ze hebben allebei hun talent bewezen, maar ze zijn nog heel jong en dat moet je niet vergeten. Dat houdt in dat je fouten moet toestaan, want daar moeten ze van leren”, erkent de Italiaan. Wat dat betreft komt het niet slecht uit dat 2021 een overgangsjaar wordt voor Haas. “2021 wordt voor iedereen van ons een trainingsjaar voor 2022. Dan willen we in de aanval en in de top-vijf van het constructeurskampioenschap eindigen. Dus vanaf nu concentreren we ons in de windtunnel op de auto voor volgend jaar.”