Het uitzenden van boordradio’s is al lang niet nieuw meer in de Formule 1, maar toch was er vorige week tijdens de Spaanse Grand Prix een unicum te horen: voor het eerst was er namelijk een boodschap te horen die gericht was aan de wedstrijdleider. Mercedes-teambaas Toto Wolff klaagde bij wedstrijdleider Michael Masi dat Lewis Hamilton werd opgehouden door Nikita Mazepin. Volgens Wolff kon de Haas-coureur Hamilton “de race kosten”, waarop hij de wedstrijdleiding dringend verzocht om de achterblijver een blauwe vlag te geven.

"Wolff wilde even laten horen wie de baas is"

Het feit dat er voor het eerst een radioboodschap aan de wedstrijdleiding werd uitgezonden werd positief ontvangen door de fans, maar Haas-teambaas Guenther Steiner vond het verzoek van Wolff maar overdreven. “Ik heb het bericht niet gehoord, maar iemand vertelde me tijdens de debrief dat Toto iets had geroepen”, aldus Steiner. “Ik weet niet precies waarom en wat hij heeft geroepen. Ik kan er dan ook niet echt op reageren omdat ik niet weet wat er speelde, maar ik denk dat Nikita het goed heeft gedaan om uit de weg te blijven.”

Volgens Steiner dacht Wolff vooral aan zichzelf: “Toto kennende wilde hij denk ik gewoon even laten horen wie de baas is en dat iedereen moet wijken als hij eraan komt. Hij liet zichzelf horen [op de radio] en liet niet zijn eigen team het werk doen. Hij wilde denk ik gewoon even wat aandacht.”

Radiobericht onderdeel van nieuwe strategie

Volgens wedstrijdleider Michael Masi kunnen we in de toekomst vaker radioverkeer tussen de teams en de wedstrijdleiding verwachten, als onderdeel van een nieuwe strategie. “Een van de innovaties waar de FIA samen met de Formule 1 aan heeft gewerkt kwam vorig jaar aan bod tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission”, vertelt Masi. “Als deel van de uitzendingen kan de communicatie tussen de FIA en de teams te horen zijn. Het is een vast onderdeel van onze gang van zaken. Vanuit dat opzicht was het voor het eerst dat het te horen was. In de achtergrond heeft de F1 Group met hun uitzendingen echter al vaker wat uitgeprobeerd om te kijken hoe zoiets eruit zou zien. In Barcelona waren alle teams ervan op de hoogte gebracht dat het voor het eerst ook uitgezonden zou kunnen worden.”