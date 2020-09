Steiner en Wolff juichen entreegeld voor nieuwe F1-teams toe

Deze afspraak is vastgelegd in het nieuwe Concorde Agreement en bedoeld om een buffer op te werpen tegen succeszoekers die om de verkeerde redenen tot de Formule 1 willen toetreden, maar ook om de waarde van de huidige teams op peil te houden. Immers met meer teams krijgen ook de bestaande stallen minder geld uit de ruif.

Brown bevestigde zaterdag al het bestaan van deze regeling en zijn collega’s Steiner van Haas en Wolff van Mercedes scharen zich er achter. Steiner denkt niet dat de hoogte van het bedrag potentieel geïnteresseerden afschrikt. “Als je dit bedrag betaalt dan voeg je waarde toe. Iedereen die geld heeft kan zelf bepalen of hij wel of niet een investering wil doen. Door het budgetplafond is dit bedrag [onderdeel van] een investering. Want als je het goed doet dan is het winstgevend.”

Steiner denkt dan ook dat kansen biedt ook voor de Formule 1 zelf. “Je creëert waarde voor de nieuwkomer. Wie er ook toetreedt, ze zullen zeer stabiel moeten zijn om dit aanzienlijke bedrag voor een licentie neer te kunnen leggen en daarna ook nog eens team op te bouwen. Je bent er [als organisatie] dus bijna zeker van dat je mensen aantrekt die dit soort bedragen kunnen ophoesten.”

Ook Wolff staat achter de afspraak en is niet bang dat nieuwkomers door de hoogte van het bedrag zullen worden afgeschrikt. “Nee, in tegendeel. Ik denk dat het erg belangrijk is. Het is natuurlijk aan de houder van de commerciële rechten [Liberty Media] om de waarde van een ander te bepalen en ook wie er geld uitgekeerd krijgen, maar ik denk dat het een heel normale waarde is voor een franchise.”