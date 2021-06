Steiner: Mercedes maakt fouten onder de druk van Red Bull

Zeven jaar lang ging Mercedes aan de haal met beide wereldtitels, maar in 2021 loopt het allemaal nog niet zo soepel. De W12 leek bij de wintertest minder sterk dan de RB16B van Red Bull Racing. In de eerste races leek de Duitse fabrieksformatie zich nog te herstellen, maar in Monaco en Azerbeidzjan beleefde de renstal twee dramatische weekenden. Niet alleen leek de Mercedes-bolide minder snel dan de machine van Red Bull, maar ook werden er meerdere cruciale fouten gemaakt. De pitstops verliepen niet vlekkeloos, maar ook Lewis Hamilton was op een zeldzame grote fout te betrappen op het Baku City Circuit.

Red Bull weet Mercedes echt het vuur aan de schenen te leggen dit jaar en dat zorgt voor druk bij het in Brackley gevestigde team. Ook Haas F1-teambaas Guenther Steiner ziet dat. Hij vermoedt dat die druk het een en ander te maken heeft met de fouten die de regerend wereldkampioenen maken. “Ik zou niet zeggen dat Mercedes veel fouten maakt, maar ze maken meer fouten nu ze onder druk komen te staan”, vertelde Steiner in gesprek met RTL Duitsland. “Onder druk moet je meer risico nemen en dat vergroot de kans op het maken van fouten. Voorheen stond er geen druk op Mercedes en dan is het een stuk eenvoudiger om foutloos te blijven.”

De prestaties van Red Bull Racing en vooral van Max Verstappen kunnen op complimenten van Steiner rekenen. Hij ziet de combinatie als goede kanshebbers op de wereldtitels. “Red Bull doet het heel goed en ik geloof dat het echt mogelijk is dat Red Bull wint. Dat geldt in het bijzonder voor Max Verstappen, die ik hoog heb zitten. Hij kan het doen. Men zegt ook dat Max veel fouten maakt, maar hij neemt dan ook veel risico’s. In Baku reed hij in mijn ogen echter een heel soevereine race.” In de strijd om het kampioenschap kan hij vermoedelijk steeds meer gaan rekenen op teamgenoot Sergio Perez. Zijn zege in Baku kan heel belangrijk zijn voor de Mexicaan, stelt Steiner. “Ik geloof dat Sergio steeds meer begint te wennen aan de auto. Ik denk dat deze overwinning hem het zelfvertrouwen heeft gegeven om extra punten te scoren voor Red Bull in de strijd om het kampioenschap.”

Video: Sergio Perez blikt terug op zijn eerste zege als Red Bull-coureur