Red Bull Racing domineerde de drie wedstrijden die tot nu toe in 2023 zijn verreden. Max Verstappen won in Bahrein en Australië, teamgenoot Sergio Perez zegevierde in Saoedi-Arabië nadat Verstappen een probleem had tijdens de kwalificatie. Terwijl sommigen hun bezorgdheid hebben geuit dat een jaar van overheersing door één team slecht is voor de F1, benadrukt Guenther Steiner dat de sportieve integriteit altijd voorop staat.

"De sport is het belangrijkste dat er is", antwoordde de Haas-teambaas op de vraag van Motorsport.com wat de prioriteit moet zijn. "De show is secundair. Maar ik denk dat het zichzelf wel regelt. En dan nog hebben we nu vooraan een goede strijd met Checo en Max, die lijkt niet zonder vonken te verlopen. Daar zit een showelement in."

Blijvende voorsprong?

Steiner benadrukt dat de huidige regels niet veranderd hoeven te worden. "Ik zou zeggen dat ze werken", aldus de Italiaan. "Het is duidelijk dat Red Bull op dit moment een voordeel heeft, maar of zij dat voor de komende twintig races zal behouden, daar ben ik niet zo zeker van. Iedereen zal de achterstand inhalen. Hopelijk komen we erachter hoe Red Bull aan dit voordeel is gekomen en kunnen we het kopiëren, of iets soortgelijks doen. Iedereen zal hard werken. En dan moet je niet vergeten dat Red Bull vorig jaar een straf heeft gekregen [voor de budgetoverschrijding in 2021]. Ze kunnen dit seizoen minder ontwikkelen in de windtunnel, dus kunnen ze in theorie niet meer veel vooruit. We zullen zien. Maar ze hebben het fantastisch gedaan, daar kun je de reglementen niet de schuld geven. Als iemand het beter doet dan een ander, moet die van het voordeel kunnen genieten."

Gevraagd wat hij vindt van eventuele pogingen om de regels te veranderen om Red Bull Racing af te remmen, zei Steiner: "Het is een stemsysteem. Je kunt niet zomaar dingen gaan wijzigen omdat iemand sneller is dan een ander, dat is niet eerlijk. Als ze vinden dat iets niet legaal is, kunnen ze de regels aanpassen. Veiligheid is altijd een zorg. Maar ik denk dat we over een paar races moeten uitzoeken wat er echt aan de hand is. We moeten nog geen conclusies trekken."

Ondertussen verwacht Steiner dat de strijd tussen de teams in het middenveld, waaronder Haas, spannend zal blijven. "Het zal van het circuit afhangen wie vooraan staat en wie achteraan. Er zullen auto's zijn die sterker zijn op hogesnelheidsbanen, anderen komen beter voor de dag in Monte Carlo. We zullen bij elke race zien dat de rangorde iets anders is, denk ik."