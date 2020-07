Steiner fluit Grosjean terug over toekomst van Haas F1

Grosjean kreeg donderdag tijdens de persconferentie een vraag over zijn toekomst, en vroeg zich luidop af of zijn Haas F1 Team er in 2021 überhaupt nog bij is. “Laten we het maar meteen benoemen. Is Haas er volgend jaar nog bij of niet? Er zijn veel vraagtekens", verraste Grosjean. "Ik weet zelf van niets. De beslissing is nog niet genomen."

Lees ook: Grosjean stelt vragen rond toekomst Haas in F1

Dat had de Fransman beter niet kunnen zeggen, zo vindt teambaas Steiner. "Ik denk dat zijn antwoord verkeerd was", vertelde Steiner aan Sky Sports F1. "Hij werd gevraagd wat hij gaat doen, en hij antwoordde voor het hele team."

Haas heeft net zoals alle andere teams nog geen nieuw Concorde-akkoord ondertekend en zou na dit seizoen dus zonder boetes kunnen stoppen. Steiner heeft er vertrouwen in dat die handtekening er komt. "We weten wat we willen doen en ik heb er vertrouwen in dat we hier zullen zijn. Dat zal worden beslist wanneer we het nieuwe Concorde-akkoord ondertekenen. Alles wijst erop dat dat zal gebeuren."

Sergio Perez, die mogelijk plaats moet ruimen bij Racing Point - volgend jaar Aston Martin - voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, wordt in verband gebracht met Haas, maar daar wil Steiner niet echt op ingaan. "In mijn positie moet je met iedereen praten en dat doe ik ook. Ik praat met veel mensen en ik heb in het verleden ook al met Checo gepraat. Ik respecteer wat hij doet. Ik ken zijn situatie bij Racing Point niet en ik wil ook niets aan die speculatie toevoegen omdat ik er geen kennis over heb."