Steiner: Grosjean kreeg tijdens carrière niet genoeg waardering

Haas maakte in oktober bekend dat Grosjean in 2021 geen zitje meer zou hebben bij het team. De Fransman moest zodoende na vijf jaar het veld ruimen bij de Amerikaanse renstal, waar men met een volledig nieuwe line-up op de proppen komt. Grosjean maakte zijn laatste F1-start tijdens de GP van Bahrein. Hij ontsnapte daar aan zware blessures toen hij in de openingsronde van de race crashte en zijn wagen in de brand vloog. Desondanks moest hij de laatste twee races laten schieten vanwege brandwonden op zijn beide handen.

Grosjean heeft interesse getoond in IndyCar om zijn carrière te vervolgen, maar heeft ook zijn zinnen gezet op een laatste privétest met een F1-wagen. De laatste jaren stond Grosjean vooral bekend om zijn controverses en niet al te handige acties op de baan. Hij eindigde tien keer op het podium in de Formule 1 en scoorde voor Haas de beste resultaten in de korte historie van het team. Gevraagd of Grosjean niet altijd de waardering kreeg die hij verdiende, zei Steiner in gesprek met Motorsport.com: “Ja, hij was zeker heel erg snel. Op een goede dag was Romain een van de beste coureurs van de Formule 1. Maar soms was hij aan het pushen en dat overdreef hij dan een beetje. Dan zie je van die fouten. Hij ging dan over de limiet en dan maak je fouten.”

Grosjean reed vier van de vijf seizoenen bij Haas samen met Kevin Magnussen, die zich aansluit bij het relaas van Steiner. “Hij heeft wel wat grote fouten gemaakt, zoals die in Baku [in 2018] waar hij achter de safety car crashte”, zei Magnussen in gesprek met Motorsport.com. “Dat kreeg zoveel aandacht, maar het was ongelofelijk in welke positie hij op dat moment reed. Ik dacht dat hij vierde lag of iets dergelijks, in de Haas! Daar heeft niemand het over. Als hij niet gecrasht was, dan had hij daar een geweldig resultaat kunnen scoren. Dat leidt af van het feit dat hij een geweldige coureur is. De laatste jaren was het voor hem lastig om zich te laten zien, maar dat had vooral te maken met het feit dat de auto niet competitief was. Mensen zijn vergeten wat hij in 2012 en 2013 liet zien, hij stond die jaren zo vaak op het podium. Hij heeft een paar keer pech gehad waardoor hij geen race gewonnen heeft. Maar zo werkt het nu eenmaal. Als teamgenoot waardeer ik zijn talent enorm.”

Grosjean vertrok aan het eind van 2015 bij Lotus om bij het nieuwe Haas aan de slag te gaan. Hij hielp het team in het eerste jaar aan een plek in de middenmoot. Steiner vindt het moedig dat Grosjean destijds besloot over te stappen naar Haas, maar ook dat het team alle beloftes is nagekomen. “We waren er klaar voor toen we hem gesproken hebben, dat had ik hem ook beloofd”, vervolgde Steiner. “Op dat moment was het lastig dat er een paar nieuwe teams waren die niet goed genoeg waren, hij wist dat het kon gebeuren. Ik heb hem toen verteld wat wij anders wilden doen. Hij geloofde me en ik denk dat we dat ook waargemaakt hebben. De afgelopen twee jaar waren lastig voor ons, maar dat kun je binnen elk raceteam hebben. Dat had niets te maken met een nieuw team, we hebben gewoon iets verkeerd gedaan en door de pandemie hebben we daar meer last van gehad dan anderen. Hij was moedig om de stap naar ons te zetten en dat is geen verkeerde beslissing geweest.”