Guenther Steiner benadrukte gelijk na de uitzonderlijke prestatie van Kevin Magnussen dat het geen kwestie van geluk was. Met de dreiging van regen stuurde het team van Haas de Deen vroeg naar buiten in het slotstuk van de kwalificatie. Op een wat vochtige baan pakte Magnussen in Q3 met slicks de voorlopige pole-position. Toen er een code rood kwam door een crash van George Russell, begon het harder te regenen en niemand kon Magnussen meer van de voorste startplek krijgen. Hij tekende zo voor zijn eerste pole in de Formule 1 en tevens de eerste voor Haas.

"Als je naar de hele kwalificatie kijkt, denk ik dat we weinig fout hebben gedaan," aldus Steiner over het huzarenstukje. "Het waren zeer moeilijke omstandigheden voor iedereen. Ik denk dat we alles goed hebben gedaan." Steiner ziet het behalen van de pole als een ware teamprestatie. "Ik zou de eer niet aan één persoon geven. Ik denk dat het hele team goed samenwerkte. Er was nooit twijfel over wat we moesten doen, alles is goed besloten. Uiteraard was het heel belangrijk om Kevin gefocust te houden in zo'n situatie. De race-engineer vertelt hem wel wat er allemaal gebeurt. Als je dat op een goede manier doet, heeft de coureur vertrouwen en kan hij een ronde als deze rijden. We hebben het over tienden van seconden op een natte baan, dat is niet makkelijk."

Zelf moest de teambaas ook kalm blijven, grapt Steiner. "Misschien krijg je een zwarte vlag of oranje vlag, of zoiets. Ik ging naar beneden en controleerde de voorvleugel en hield de FIA er vanaf! Grapje, dat heb ik niet gedaan. Maar dat is meer waar je aan denkt, wat er nog mis kan gaan. George ging eruit en het leek alsof het een eeuwigheid duurde voordat ze de auto eruit haalden. Hij wilde niet uit de auto en dat soort dingen. Maar ik was er vrij rustig onder want ik keek op de radar en het leek erop dat het de komende dertig minuten zou gaan regenen." Hoewel Steiner onderstreept dat het een teamprestatie betreft, is de uitgesproken teambaas lovend over zijn coureur. "Dit is de Kevin die we allemaal willen zien. Hij had een paar moeilijke races na de zomerstop, waar hij zich niet goed bij voelde. Maar toen het vandaag moest, liet hij zien wat hij kan. De pole was meer dan iemand had kunnen verwachten."

Punten

Steiner weet dat het vasthouden van de koppositie in de sprintrace een lastig verhaal zal worden. "Ik hoop dat we in de punten kunnen blijven", zegt hij vooruitblikkend op zaterdag. "Uiteraard zullen we de wedstrijd niet winnen. Ik ben geen dromer. Maar je weet maar nooit. Het belangrijkste voor ons is dat we in de punten blijven. We moeten gefocust zijn. We willen de achtste positie in het kampioenschap behouden, dat is heel belangrijk voor ons." Daarbij wil de patron van Haas niet afhankelijk zijn van regen, chaos of ander geluk. "Ik geloof in mezelf, maar ik ben niet arrogant en geen dromer. Natuurlijk zullen we ons uiterste best doen. Als de kans zich voordoet, proberen we de klus te klaren."

Dat het gaat om de pole-position voor de sprintrace en niet de hoofdrace, maakt voor Steiner niet uit. "Een pole is een pole. Als we in de sprintrace op pole staan, kunnen we punten scoren. Als we het goed doen, hebben we een goede uitgangspositie voor de race van zondag. We hebben twee kansen met één pole. Dus ik denk dat er negatieve en positieve kanten aan zitten."

VIDEO: Guenther Steiner blikt terug op de kwalificatie