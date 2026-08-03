Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman

Voormalig Haas-Formule 1-teambaas Guenther Steiner heeft Red Bulls recente aanstelling van Gwen Lagrue als hoofd van zijn juniorenprogramma geprezen en heeft gesuggereerd dat de stap een grote stap is in het in stand houden van de pijplijn die door Helmut Marko is opgezet.

Na het vertrek van de jarenlange motorsportadviseur Marko aan het einde van het seizoen 2025 was de toekomstige richting van het Red Bull-juniorenprogramma een gespreksonderwerp geworden in de paddock. Maar de formatie uit Milton Keynes bevestigde onlangs dat het Lagrue had weggehaald bij Mercedes, waarbij de Fransman in 2027 de rol van directeur van het Red Bull-juniorenprogramma op zich zal nemen.

Lagrue bracht meer dan tien jaar door bij de formatie uit Brackley en vestigde zich als een van F1's toonaangevende talentontwikkelaars. Tijdens zijn periode bij de Silver Arrows speelde hij een cruciale rol bij het identificeren van talenten als George Russell en de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Tijdens een optreden in The Red Flags Podcast steunde Steiner de beslissing en prees hij Red Bull-teambaas Laurent Mekies omdat hij Lagrue met succes had vastgelegd.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ik was behoorlijk verrast dat hij Mercedes verliet. Ze moeten hem een heel goed aanbod hebben gedaan, want hij staat heel dicht bij de jongens [daar]", zei Steiner.

"Ik denk dat hij geweldig is in het herkennen van talent en weet wat er in alle series speelt. Gwen doet dit langer dan wie dan ook. Daarom heeft hij dat voordeel en hij weet waar hij naar op zoek is. Dus absoluut, dat was een heel goede aanstelling van Laurent [Mekies] om Gwen daar voor de toekomst binnen te halen."

Verschillende F1-coureurs zijn via het Red Bull-juniorenprogramma opgeklommen, onder wie viervoudig kampioen Max Verstappen en Sebastian Vettel, huidige Williams-coureurs Carlos Sainz en Alex Albon, achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo, huidige Alpine-coureur Pierre Gasly en Verstappens teamgenoot Isack Hadjar.