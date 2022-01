Steiner prijst Haas-personeel: “Ze gaven nooit op”

Vooraf was al duidelijk dat 2021 een moeilijk jaar ging worden voor Haas. Niet alleen omdat de renstal uit Kannapolis afgelopen seizoen twee rookies aan de start bracht, maar vooral ook omdat er voor de eerste race al besloten was om niets meer aan de ontwikkeling van de auto te doen, om zo al vroeg op de nieuwe wagen voor 2022 te kunnen focussen. Dat terwijl Haas de auto voorafgaand aan het seizoen maar van een paar kleine aerodynamische updates had voorzien. Weinig verrassend was de VF-21 in 2021 de langzaamste wagen op de grid. Mick Schumacher en Nikita Mazepin hoefden niet de hoop te koesteren dat het later in het jaar beter zou worden. Voor het eerst sinds het debuut in 2016 scoorde Haas geen enkel punt tijdens een seizoen.

Ondanks dat het een zwaar jaar was, bleef het team tot het einde toe alles geven om het maximale uit de auto te halen, zo laat teambaas Guenther Steiner weten. “Ik ben behoorlijk onder de indruk van hoe de jongens bleven werken”, zegt hij. “Ze hebben geen moment het hoofd laten hangen. We wisten waar we zouden eindigen, maar we bleven vechten. Als we een tiende langzamer waren, probeerden we daar een halve tiende van te maken. En dat is puur aan de jongens te danken.”

Dat iedereen zich volledig bleef inzetten, kwam volgens Steiner ook omdat men er vertrouwen in heeft dat het besluit om niets aan de auto van 2021 te doen zijn vruchten zal afwerpen in 2022. “Ze bleven vechten omdat ze weten dat we het in ons hebben. Zestig procent van de mensen die hier werken, doet dat al sinds het begin van het team. En iedereen is erop gebrand om weer voor de punten mee te doen en in het middenveld te vechten.”

Onderaan de streep bleef 2021 natuurlijk een pittig jaar. “Ik zou niet zeggen dat het makkelijk was. Maar ik heb een groep mensen om mensen om mij heen die weet waar we mee bezig zijn en overal van op de hoogte is en ieder van hen droeg zijn steentje bij om hun eigen mensen gemotiveerd te houden”, aldus Steiner. “Het heeft natuurlijk geen zin om ieder raceweekend tegen iedereen te roepen hoe geweldig het wordt, want na een tijdje geloven ze je niet meer, het zijn slimme mensen. Maar dat ze weten wat er op de achtergrond gaande is, scheelt al een hoop.”