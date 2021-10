Het zesde seizoen van Haas F1 Team in de Formule 1 is direct ook het meest moeizame jaar. Met een niet doorontwikkelde auto en debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin als coureurs staat de Amerikaanse renstal met nul punten laatste in het kampioenschap voor constructeurs. De twee nieuwkomers hebben nog geen enkele race echt aanspraak gemaakt op WK-punten. Er gloort echter licht aan het einde van de tunnel, want voor 2022 gaan de technische reglementen flink op de schop. Met de beslissing om de huidige auto niet door te ontwikkelen zet Haas F1 dan ook vol in op het aankomende jaar.

Zeges en podiumplaatsen verwacht teambaas Guenther Steiner desondanks niet in 2022. Wat acht hij dan wel mogelijk? Een terugkeer in de middenmoot. “De ontwikkeling van de auto voor 2022 gaat goed, met iedere sessie in de windtunnel boeken we progressie”, vertelde Steiner. “Het is voor mij een beetje zoals in 2015 en 2016, maar ik heb geen idee hoe goed we zijn omdat ik niet weet hoe goed de andere negen teams zijn. Maar als team werken we nu weer zoals we in 2015, 2016 en 2017 deden met het technische team in Italië. Ik ben voorzichtig optimistisch dat we volgend jaar weer in de middenmoot zitten.”

Haas klaar voor stap voorwaarts

Haas F1 houdt nog altijd vast aan de bijzondere structuur met een basis in de Verenigde Staten, een technische afdeling in Italië en een werkplaats in Groot-Brittannië. Tegelijkertijd heeft de renstal de structuur wel weten te verbeteren. Met de van Ferrari overgekomen Simone Resta werd er een nieuwe technisch directeur aangetrokken, terwijl de renstal een kleine campus heeft bemachtigd bij de fabriek van de Scuderia. Verder is de basis van het team grotendeels blijven staan en dat geeft Steiner het vertrouwen dat Haas in 2022 een mooie stap vooruit kan zetten.

“Je kan altijd alles verbeteren. Je kan het altijd beter doen, maar ik denk dat de overige aspecten van het team er goed voor staan. Het raceteam is in goede vorm en op dat vlak gaan er weinig grote veranderingen zijn”, zei Steiner. “Ik denk dat we er klaar voor zullen zijn. Er zijn nog steeds veel mensen die er in 2018 ook waren toen we vijfde werden in het kampioenschap. Deze mensen zijn nog steeds goed en ze zijn niet vergeten hoe ze dit moeten doen. Ik vertrouw op deze mensen en ik geloof erin dat ze dit opnieuw kunnen doen, dat onze resultaten weer goed worden. Misschien worden we niet opnieuw vijfde, maar keren we in ieder geval zoals in 2016 en 2017 terug in de middenmoot.”