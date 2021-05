De Grand Prix van Turkije werd onlangs toegevoegd aan de Formule 1-kalender als vervanger van de Canadese Grand Prix, die ook dit jaar niet door zal gaan vanwege het coronavirus. Datzelfde virus heeft er inmiddels echter toe geleid dat Turkije door de Britse overheid op een rode lijst is gezet. Britse reizigers die terugkeren uit een land op deze rode lijst zullen bij terugkomst eerst twee weken op eigen kosten in quarantaine moeten gaan in een hotel.

Het is nog onduidelijk of Groot-Brittannië voor de zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams een uitzondering zal maken na de race in Turkije, waardoor het doorgaan van de race op losse schroeven is komen te staan. Een andere optie voor de in Groot-Brittannië gevestigde teams is dat het personeel na de Grand Prix van Turkije niet terugkeert naar Groot-Brittannië, maar op het Europese vasteland blijft om daarna direct door te reizen naar de Franse Grand Prix eind juni, alvorens een week later in Oostenrijk alweer de volgende race op het programma staat.

Een dergelijk reisschema zou ertoe leiden dat een deel van het Formule 1-personeel anderhalve maand lang onderweg zou zijn, vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan begin juni tot de Oostenrijkse Grand Prix een ruime maand later. Haas-teambaas Guenther Steiner vind niet dat hij een dergelijke opoffering van zijn personeel mag eisen: ‘Alles is mogelijk, maar er is wel een limiet aan wat je van mensen kunt vragen”, vertelt de Italiaan. ‘We moeten er respectvol mee omgaan, omdat de mensen zes weken niet thuis zullen zijn. Dat vind ik niet eerlijk.”

Volle kalender

Met 23 races op de kalender en de nodige double- en triple-headers dit seizoen wordt er sowieso al flink wat geëist van het Formule 1-personeel dit jaar, vindt ook Steiner: “Het is goed om werk te hebben, maar het is nou ook niet zo dat de rest van het schema zo gemakkelijk is. Vorig jaar was het al erg zwaar en dit jaar zal het, zeker richting het einde van het jaar, opnieuw zo gaan zijn als alle races doorgaan, wat hopelijk wel het geval is. We moeten echter niet gaan overdrijven en ik denk niet dat dit een optie is, dat we de komende twee maanden stug door blijven gaan en daarna weer ergens terug naar huis keren.”

Als alternatief voor de Grand Prix in Turkije wordt er achter de schermen ook al nagedacht over andere oplossingen. Zo zou er bijvoorbeeld ook twee weken achter elkaar kunnen worden geracet op het circuit van Paul Ricard of op de Red Bull Ring, dat vorig jaar ook al twee races mocht organiseren. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Formule 1 CEO Stefano Domenicali een geschikte oplossing zal vinden waarmee alle partijen kunnen leven.

“Het is natuurlijk voor niemand fijn om twee weken in quarantaine te moeten in een hotel, waar dan ook”, vertelt Wolff. “Stefano gaat kijken hoe we het aan moeten pakken. Alleen als we een beter plaatje hebben kunnen we besluiten wie onderweg blijft en wie terug naar huis keert.”