Steiner over oprichting Haas F1: “Jaar onderhandeld met Gene Haas”

De Grand Prix van Australië in 2016 was het decor van de eerste Formule 1-race voor Haas. Het werd een succesvolle dag voor de Amerikaanse renstal, want Romain Grosjean harkte met een prachtige zesde plek meteen een sloot punten binnen, waarna hij in de daaropvolgende race in Bahrein zelfs vijfde zou worden. Aan de wieg van Haas F1 staan eigenaar Gene Haas en teambaas Guenther Steiner. De markante Italiaan, die sinds de oprichting van het team al aan het roer van de dagelijkse operatie staat, legde tegenover Motorsport.com Italië uit hoe het idee tot stand kwam.

“In die tijd verloor de F1 fabrikanten als BMW, Toyota en Honda, terwijl USF1 met hun thuisbasis op vijftien kilometer van mijn huis juist toe wilde treden”, herinnert Steiner zich. “Ik werd voorgesteld aan Ken Anderson, de baas, want hij had mijn bedrijf nodig om wat werk voor hem te doen. Bernie Ecclestone belde mij regelmatig om te vragen wat er gaande was, omdat de hele zaak niet helder was. Op een dag krijg ik een telefoontje van Chad Hurley, de hoofdinvesteerder [achter USF1], die mij vroeg wat hij moest doen om in de F1 te komen. Ik kende die wereld namelijk.”

Het advies van Steiner was helder: Hurley moest proberen de auto’s te bemachtigen die Dallara bouwde voor Campos, dat in 2010 ook de F1 wilde betreden. “Maar er was niet voldoende tijd om je nog in te schrijven voor het kampioenschap. Na een aantal dagen vertelde hij mij dat ik contact op moest nemen met de heer Dallara om de zaak te bespreken. Op een middag had ik wat vrije tijd, dus ik bezocht Stefano Domenicali om hem te vragen hoe het F1-milieu er in die jaren voor stond. Daar wilde ik meer van weten.” Volgens Domenicali zou Steiner er verstandig aan doen om niet met Hurley in zee te gaan, omdat hij vermoedde dat de financiële fundering van zijn plannen niet solide zou zijn.

Toch bleef het idee om een eigen F1-stal op te zetten spelen bij Steiner. Enige tijd later zocht hij opnieuw contact met Domenicali, die hem adviseerde een partner te zoeken met financiële middelen en ambities om de F1 te betreden. “Ik zocht contact met mensen in de racewereld, tot ik iemand vond die Gene Haas kende. Hij was destijds al betrokken bij de NASCAR. We ontmoetten elkaar en begonnen erover te praten, eerst globaal en daarna in detail. De onderhandelingen duurden een jaar en uiteindelijk was Gene overtuigd om deel te nemen, dus hij vroeg mij om een licentie aan te vragen. In het begin is het altijd moeilijk, maar zodra je iemand vindt die het project wil financieren is het slechts een kwestie van werken om het te laten gebeuren, het goed doen en gebruik maken van de kennis die je hebt.”