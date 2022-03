Steiner: Opbouwen auto Schumacher had Melbourne in gevaar gebracht

Mick Schumacher maakte een harde crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Duitser bleef ongedeerd, al werd hij uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Na een aantal checks werd de Haas-coureur fit verklaard en kon hij terug naar zijn hotel. Hoewel de Amerikaanse renstal ervoor kon kiezen om de auto opnieuw op te bouwen en Schumacher te laten starten, besloot Haas-teambaas Guenther Steiner dat het beter was om dit niet te doen. Dit omdat hij vond dat de inspanning te weinig opleverde. Met een kleine kans op punten en een hoog risico op nieuwe schade, vreesde de Italiaan dat nog een incident de kansen op een betere race in Melbourne zouden kunnen schaden.

"Je kunt de hele nacht doorwerken en er dan op de ochtend van de race achterkomen dat je jezelf in gevaar hebt gebracht, omdat je alles overhaast hebt gedaan", zegt Steiner over zijn beslissing om de auto terug te trekken. "Vervolgens heb je niet genoeg reserveonderdelen voor Australië. Een klein incident kan genoeg zijn om daar niet te kunnen racen. Ik vond het niet logisch."

Een andere belangrijke factor om Schumacher niet te laten starten in Jeddah, is dat de onderdelen niet uitgebreid in de fabriek kunnen worden gecontroleerd voor de volgende race, omdat de vracht vanuit Saudi-Arabië rechtstreeks naar Australië gaat. "We kunnen nu niets naar Groot-Brittannië verschepen om controles uit te voeren", vervolgt de teambaas. "Daar komt bij dat als je vanuit de pits start, de kans klein is dat je in de punten eindigt. Er zijn zoveel goede teams momenteel."

Omdat het F1-seizoen nog maar net onderweg is, zijn er door de teams nog maar weinig reserveonderdelen geproduceerd. Ook dat is volgens Steiner een belangrijk argument. "Als we nu niet gaan racen, dan hebben we alles op orde voor de race in Melbourne", besluit hij."