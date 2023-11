Steiner houdt zich op de vlakte over comedyshow: "Ben alleen maar producer"

Hollywood-website Deadline meldde onlangs dat het Amerikaanse CBS, bekend van series als M*A*S*H, Everybody Loves Raymond en The Big Bang Theory, werkt aan een 'workplace comedy' met Haas F1-teambaas Guenther Steiner als 'non-writing executive producer'. De fictieve serie moet plaatsvinden in de sportwereld, waarbij het centrale karakter een Steiner-achtige baas aan het hoofd van een team is.

Veel meer informatie is er nog niet, maar in Abu Dhabi geeft Steiner de stand van zaken aan. "Ik weet niet wat er gebeurt", reageert Steiner, gevraagd naar die serie. "Ik bedoel, ik heb met CBS gesproken maar er is [op dit moment] nog niks. Ik ben gewoon een producer, als er iets van komt. Ik heb maanden geleden met hen gesproken [over] wat er gedaan is, maar op dit moment is er niks. Ik denk dat zij proberen om er iets van te maken, maar op dit moment gebeurt er nog niks", verzekert de Zuid-Tiroler.

Mede door die onzekerheid kan Steiner ook nog weinig kwijt over het concept van de serie. "Dat weet ik niet. De schrijvers komen met het concept, ik ben alleen maar een producer. Zij stellen een concept voor en vanaf daar begin je." De Haas F1-teambaas kan daarom ook nog niet bevestigen of hij überhaupt een centrale rol speelt in de serie. "Dat weet ik niet. Een schrijver komt met het concept, komt dan naar mij toe en vraagt me dan of ik hier producer van wil zijn. Dat is het, maar er staat nog niets vast en er is op dit moment nog niets gedaan."

Steiner is binnen de F1-wereld (en daarbuiten) populair geworden door zijn opvallende momenten in de Netflix-hitserie Drive to Survive. Hij is daardoor zelfs uitgegroeid tot een cultheld, mede door zijn kleurrijke taalgebruik. Hoe het dan voelt dat er mogelijk een comedyshow komt met hem als grote inspiratiebron? "Nog steeds vreemd!", lacht Steiner. Gevraagd of zij nog op zoek zijn naar schrijvers, wijst Steiner naar CBS. "Ik zoek geen schrijver, dat doen zij allemaal. Ik heb maar twee gesprekken met hen gevoerd, niet meer. Ze moeten het wel interessant vinden, want het is aangekondigd. Dus we gaan het zien..."