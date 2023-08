Drie jaar lang had Nico Hülkenberg geen fulltime F1-zitje en moest hij het doen met een reserverol bij Racing Point en diens opvolger Aston Martin. De Duitse coureur viel nog een aantal races in voor die renstallen toen Sergio Perez en Sebastian Vettel met covid aan de kant stonden, maar een vaste plek op de grid zat er niet in. Nadat Haas besloten had Mick Schumacher vanwege tegenvallende resultaten en de hoeveelheid crashes aan de kant te schuiven kwam Hülkenberg in het vizier bij Haas. In november vorig jaar werd bevestigd dat de 35-jarige coureur zijn rentree in de Formule 1 ging maken bij de Amerikaanse renstal.

Met de keuze op Hülkenberg is duidelijk dat teambaas Guenther Steiner voor een ervaren, stabiele coureur gekozen heeft. Waar Steiner vooraf verwachtte dat zijn nieuwe coureur de tijd nodig had om zich aan te passen, blijkt de Duitser stelselmatig sneller te zijn dan teamgenoot Kevin Magnussen. "Ik ben heel erg onder de indruk", vertelt Steiner over de prestaties van Hülkenberg. "We hebben voor hem gekozen, want we weten dat hij goed kan racen. We dachten wel, hoe lang zal een coureur die drie jaar niet fulltime geracet heeft nodig hebben om zich aan te passen, maar vanaf dag één stond hij er. Dat is erg goed. Dat is niet het enige waar ik van onder de indruk ben, maar dat ben ik ook van zijn persoon. Hij probeert met zijn ervaring altijd het team te halen en dat is wat ik wilde met het binnenhalen van een ervaren coureur. Hij kwam al zes of zeven keer in Q3 en scoorde tot dusver negen punten, dat is niet verkeerd. Het is de auto die ervoor zorgt dat er niet meer zijn, dat ligt niet aan de coureurs. Het team is blij met Nico, ook op persoonlijk vlak."

Steiner benadrukt hoe erg hij onder de indruk is van het aanpassingsvermogen van Hülkenberg: "Hij was snel op niveau en integreerde ook snel binnen het team. Het was echt verbazingwekkend te zien hoe snel hij de teamleden begreep. We wisten dat dit kon omdat hij zo ervaren is. Hij rijdt ook goed, hij stapt met de juiste mindset in de auto en overdrivet de auto niet. Hij weet precies wat er moet gebeuren. Dat komt door zijn ervaring."