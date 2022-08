Steiner kijkt terug op Mazepin-kwestie: "Wist wat moest gebeuren"

Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar toch is het nog maar zes maanden geleden dat Nikita Mazepin aan de kant werd gezet door Haas. Door de Russische inval in Oekraïne stond de toekomst van de Rus bij het Amerikaanse team op losse schroeven. Het was geen eenvoudige kwestie. Uralkali, het bedrijf van vader Dmitry Mazepin, was de grote geldschieter van Gene Haas en de zijnen. Eerst besloot het F1-team alle Uralkali-stickers van de auto's en vrachtwagens te halen. Dit nadat bleek dat Mazepin senior op een van de eerste dagen van de oorlog bij de Russische president Vladimir Poetin op het Kremlin zat bij een meeting. Uiteindelijk besloten veel landen en bedrijven hun banden met Rusland door te snijden. Haas bleef niet achter en brak uiteindelijk met Uralkali en Mazepin. Het was het zoveelste conflict dat teambaas Guenther Steiner in de afgelopen jaren moest tackelen.

"Dat is nooit gebeurd! Welke februari was dat?", grapt de Italiaan tegenover Racer, om vervolgens zijn verhaal serieus te vervolgen. "Ja, dat was een van de problemen... maar wel eentje waar ik geen zin in had. We wisten wat er moest gebeuren. Het moest uitgevoerd worden zonder dat we onze mensen raakten en op een manier waarmee we de minste schade zouden aanrichten. Veel mensen waren niet blij geweest als we het niet op deze manier hadden gedaan. Het was geen eenvoudige, maar wel een duidelijke beslissing. Er waren ook mensen bij betrokken die niets verkeerd hadden gedaan." Volgens Steiner werkte de hele kwestie afleidend, maar moest Haas er maar mee dealen. "Zo was het nou eenmaal", vervolgt de chef. "We konden het niet vermijden, er was geen andere manier. Er lag een uitdaging. Het was zaak deze zo goed mogelijk op te pakken voor iedereen die er bij betrokken was, in plaats van dat we het uitstelden."

Met het vertrek van Mazepin kreeg de renstal het idee om weer een oude bekende op te bellen. Kevin Magnussen was na 2020 richting de Verenigde Staten vertrokken, maar hoefde niet lang na te denken toen de formatie hem vroeg terug te komen. De seizoensopener in Bahrein was een droomstart. De Deen kwalificeerde zich op een knappe zevende plek en finishte de race als vijfde. De eerste Haas-punten sinds de Grand Prix van de Eifel in 2020 waren een feit. Inmiddels is het F1-seizoen 2022 dertien GP's oud en staat Haas met 34 punten op de zevende plek in de stand. Een mooie beloning na jaren van tegenvallende resultaten.

"Momenteel besef ik me dat niet", vervolgt Steiner. "Misschien realiseer me over een paar jaar welke ups en downs we gehad hebben en de dingen die we hebben gedaan. Wellicht denk ik dan: 'Hoe zijn we hier in de lieve vrede mee omgegaan?'. Het kwam natuurlijk niet in een keer, het ging stapje voor stapje. Ik was natuurlijk blij dat het zo goed verliep. Ik vertelde het team steeds dat ze er voor moesten blijven gaan. Ik vertelde ze uiteindelijk geen onzin. Ik denk dat dit het uiteindelijk ook is, ik vertel mensen liever geen dingen die niet gebeuren. Ik geloofde er altijd in, maar had geen zekerheid dat het zou gebeuren. Daar ben ik altijd eerlijk over geweest. Toen pakte alles goed uit en dacht ik: 'Gelukkig snappen de mensen nu waarom ze zo hard werken en ervoor moesten blijven gaan na een slecht 2021. Vijfde worden in Bahrein was een fijn moment. Het voelde alsof we na twee jaren weer terug waren, snap je?"