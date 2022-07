Rich Energy werd voor de start van het Formule 1-seizoen 2019 aangekondigd als de nieuwe titelsponsor van het Haas F1 Team. De samenwerking werd al na enkele maanden beëindigd. De excentrieke eigenaar van het energiedrankenmerk William Storey was niet te spreken over de resultaten van het Amerikaanse team en trok de stekker uit de deal. De directe betrokkenen van het raceteam en van de drankenfirma wisten echter van niets, waarna een flinke publieke rel ontstond. Uiteindelijk vertrok de sponsor alsnog.

In 2020 keerde Rich Energy terug in de racerij als titelsponsor van het OMG Racing Team in het Britse Superbikes-kampioenschap. Het zou hier gaan om een deal van meerdere miljoenen. Het eindresultaat was echter hetzelfde. Rich Energy kondigde aan de samenwerking te hebben beëindigd. Storey vertelde later aan superbike.com dat OMG “meerdere malen te kwader trouw had gehandeld”.

Motorsport.com vroeg Haas F1-teambaas Guenther Steiner of hij de volgende controverse rond Rich Energy volgt: “Ik heb het gelezen. Het is een gevalletje: daar gaan we weer. Dat was mijn enige reactie. Ik weet niet hoeveel geld die jongens hebben gekregen, wij hebben in elk geval nog wat ontvangen. Maar het was overduidelijk wat er gaande was. Dus was ik verrast? Nee.”

William Storey, de excentrieke CEO van Rich Energy. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images