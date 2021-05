Steiner: Niet makkelijk om Mazepin auto te geven die hem ligt

Nikita Mazepin maakt tot op heden geen geweldige indruk tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Rus gaat geregeld in de rondte, liet in alle vier de kwalificaties die tot dusver zijn verreden de langzaamste tijd noteren en was hekkensluiter in de drie races waarin hij aan de finish is gekomen.

Mazepin presteerde in de lagere raceklassen over het algemeen beter in auto’s die een stabiele achterkant hadden, maar laat dat nou net een zwakke plek zijn van Haas. En het is bovendien iets waar dit jaar weinig aan zal veranderen. Haas is immers niet van plan de huidige auto verder te ontwikkelen. Het is dus iets waar Mazepin zo goed mogelijk zal moeten zien te dealen.

“Je probeert hem te geven wat hij wil, maar je moet het doen met wat je hebt”, laat teambaas Guenther Steiner weten aan onder andere Motorsport.com. “Het verschil met de lagere raceklassen is dat iedereen met dezelfde auto rijdt, dus je begint met dezelfde basis. Maar het mag duidelijk zijn dat onze basis dit jaar niet zo goed is vergeleken met de concurrentie. We weten dat we een achterkant hebben die aerodynamisch zwak is, dus dat we niet genoeg downforce hebben. We proberen dat te verhelpen met wat aanpassingen aan de set-up, maar dat is het enige wat we kunnen doen. Op sommige circuits kun je proberen daar iets mee te doen, maar niet op alle. Het hangt een beetje af van hoe de balans moet zijn, voor het type bochten dat je hebt. Het is dus geen makkelijke klus met deze auto om hem te krijgen zoals hij wil. Want de achterkant is nou eenmaal niet stabiel.”

Teamgenoot Mick Schumacher lijkt minder hinder te ondervinden van de onstabiele achterkant. De Duitser slaagde er afgelopen weekend in Spanje in Williams-coureur Nicholas Latifi achter zich te houden in de kwalificatie en finishte in de race liefst vijftig seconden voor zijn Russische kompaan. “Iedereen weet dat coureurs verschillende rijstijlen kunnen hebben”, zei Schumacher. “Ik heb bijvoorbeeld liever een losse achterkant en een sterke voorkant. En Nikita misschien niet. Het is niet dat we een compleet andere richting op gaan, maar we hebben wel andere voorkeuren in de auto. Ik ben zelf vrij tevreden met hoe mijn auto op het moment is.”