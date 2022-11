Waarom Haas Nico Hülkenberg verkiest boven Mick Schumacher

Het codewoord in het perspraatje van Steiner is ‘ervaring’. Met Nico Hülkenberg haalt de Amerikaanse formatie een bulk aan ervaring binnen. Ruim 180 starts in de Formule 1, een coureur die voor vier verschillende teams gereden heeft. En overal waar Hülkenberg instapte, boekte men volgens Steiner duidelijke progressie. “Hij heeft lang in F1 gereden en heeft veel ervaring bij teams in de middenmoot”, motiveert Steiner tegenover onder andere Motorsport.com de keuze voor zijn nieuwe rijder. “Hij weet hoe het werkt, hij weet hoe die teams beter worden. We zagen dat de teams waar hij reed altijd vooruitgang boekten en dat willen we hier ook. Dat is de achterliggende gedachte voor deze keuze.”

Mick Schumacher is het kind van de rekening. De Duitser reed in zijn eerste jaar teamgenoot Nikita Mazepin helemaal zoek, maar dat bleek ook niet de moeilijkste opgave. Dit jaar kreeg hij met Kevin Magnussen naast zich meer weerstand en kreeg hij regelmatig het deksel op de neus. De Deen scoorde zes keer punten, Schumacher eindigde slechts twee keer in de punten. Met een paar kostbare crashes bewees de zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher zijn team bovendien geen dienst. Maar toch steekt Steiner ook de hand in eigen boezem als het gaat om de teleurstellende prestaties, maar hij ziet in Hülkenberg een betere coureur om het zwalkende Haas vlot te trekken.

“Mick heeft niet de ervaring die Nico wel heeft”, gaat de Italiaan verder. “Hij heeft niet de ervaring om het team sneller te maken. Ik wil niet zeggen dat de coureur niet klaar was voor de toekomst, het team heeft evengoed problemen. We willen beter worden in de toekomst. Ik leg de schuld niet bij Mick omdat we staan waar we staan, maar over het algemeen… In 2018 hebben we flinke stappen gezet, in 2019 stagneerde dat. In 2020 zakten we weg. We moeten nu weer vooruit en het beste is om ervaring binnen te halen en op coureurs te bouwen die dit vaker hebben gedaan. We moeten ervaring hebben van mensen die dat bij eerdere teams ook hebben laten zien.”

Geen zorgen om scherpte Hülkenberg

Hülkenberg heeft een eenjarig contract getekend bij Haas. In 2019 reed hij zijn laatste volledige seizoen in dienst van Renault. De Duitser is snel in de kwalificaties, maar heeft het op bepalende momenten in races nogal eens laten afweten. Nu hij ook nog eens drie jaar – op wat invalbeurten na – aan de kant gestaan heeft, moet blijken hoe scherp de ervaren rijder nog is.

“Als veteraan was hij de afgelopen jaren steeds meteen goed”, wijst Steiner op de invalbeurten die The Hulk bij Racing Point en later Aston Martin deed. “Aston Martin heeft me net laten weten dat hij dinsdag mag starten tijdens de test. We kunnen hem nu op scherp zetten en dan hebben we de wintertest in Bahrein, hij zal meteen sterk zijn. Fysiek zijn deze auto’s best een uitdaging, het zal tijd kosten om daaraan te wennen. De enige manier om dat te doen is om meters te maken. Maar hij is fit, ik zie daar geen probleem in. Het is voor ons een belangrijke overweging geweest, maar de keren dat hij er moest staan was hij direct weer competitief. Hij verteerde die korte voorbereiding gewoon goed.”