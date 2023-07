Steiner: Hülkenberg stevent af op contractverlenging bij Haas F1

Na drie seizoenen met in totaal een handvol invalbeurten keerde Nico Hülkenberg in 2023 terug in de Formule 1 als fulltime coureur. De inmiddels 35-jarige coureur uit Emmerik kreeg de kans bij Haas F1 Team, waar hij werd aangesteld als de vervanger van de tegenvallende Mick Schumacher. Tot dusver heeft Hülkenberg heel behoorlijke dingen laten zien in de VF-23. Met name op zaterdag is hij sterk, maar in Australië maakte hij indruk door zevende te worden. In de sprintrace in Oostenrijk scoorde hij in lastige omstandigheden eveneens punten met zijn zesde plek, waardoor zijn totaal vooralsnog op negen punten staat - zeven stuks meer dan teamgenoot Kevin Magnussen.

Hoewel de bolide van Haas momenteel vooral op zondagen moeite heeft om het tempo bij te benen, is teambaas Guenther Steiner zeer te spreken over de input van Hülkenberg. Sterker nog, alles wijst erop dat er op korte termijn een contractverlenging aangekondigd gaat worden. "Meneer Haas komt naar Hongarije en Spa, maar we hebben er al over gesproken. Het is echter prettiger om het persoonlijk te doen dan via de telefoon of een videoverbinding. Het gaat niet lang meer duren", zegt Steiner tegenover Sport.de over de kansen van Hülkenberg op een contractverlenging. Het duidt erop dat er mogelijk voor de zomerstop, die na de Belgische GP op 30 juli begint, al witte rook komt vanuit de Amerikaanse renstal. "Hopelijk kunnen we het zo snel mogelijk aankondigen, want we zijn heel blij met hem", aldus Steiner.

Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1 namens Williams, waarna hij nog voor Force India, Sauber, opnieuw Force India en Renault uitkwam. Eind 2019 moest hij vertrekken bij de Franse formatie, waarna hij geen zitje kon vinden. Wel viel hij in 2020 en 2022 vijf races in bij Aston Martin, dat eerst Racing Point en vervolgens Aston Martin heette. Verder racete de Duitser helemaal niet in de drie tussenliggende seizoenen en daardoor was Steiner ook wel verbaasd dat hij er zo snel weer in zat. "Ik verwachtte niet dat hij zo snel in vorm zou zijn. Hij was drie jaar lang geen vaste coureur", stelt de teambaas. "Hij kwam binnen en het werkte meteen. We wisten allemaal dat hij goed was, maar we wisten niet dat hij meteen weer in vorm zou zijn."