Er was dit jaar regelmatig onenigheid tussen bestuursorgaan FIA en de Formule 1 zelf. Lange tijd vormde de toevoeging van een elfde team op de grid een discussiepunt. Zo stond de FIA helemaal open voor de komst van het Amerikaanse Andretti terwijl de F1-teams zelf waakzaam zijn voor een nieuw team, aangezien dat een daling van het prijzengeld oplevert. Ook na het seizoen was er het nodige drama door de verklaring van de FIA, dat aangaf dat het onderzoek zou doen naar mogelijke belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en diens vrouw Susie Wolff. De F1-teams reageerden verenigd en steunden Wolff en de FIA moest na twee dagen de keutel intrekken.

Volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner is na dit slechte jaar voor de verhoudingen tussen de FIA en FOM een oplossing nodig. "Het is heel belangrijk voor de sport om tot een oplossing te komen", zegt hij in gesprek met Sky Sports. "Zoals we hebben gezien zitten de teams, wat betreft onze wensen, op één lijn. De Formule 1 staat er als een business en sport goed voor, ook wat betreft het publiek. Daar hebben we geen afleiding van nodig. Het is dus meer aan de FIA en FOM om het op te lossen." Hij wijst vervolgens naar de verklaringen die de F1-teams massaal deelden na de FIA-verklaring omtrent Wolff. "We hebben een verklaring gedeeld, want dat was de waarheid. Wij hadden er geen probleem mee, met wat er was gezegd."

Elfde team

Zoals benoemd vormde ook de zaak-Andretti een bron van onenigheid tussen de FIA en FOM. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem opende namelijk het aanmeldproces voor geïnteresseerde partijen om tot de Formule 1 toe te treden. Volgens hem was dat prima binnen de regels, aangezien er maximaal twaalf teams toegestaan zijn in de F1. Meerdere teams hadden zich aangemeld bij de FIA, maar alleen Andretti kreeg na keuring groen licht. Echter moet dat besluit over een nieuw team in samenspraak zijn met de Formule 1.

Zelf toonde Steiner zich dit jaar geen voorstander van een elfde team. Hij stelde met name vragen over de toegevoegde waarde en vreest dat het prijzengeld dus flink slinkt als gevolg van zo'n toetreding. "Ik ben niet bekend met de exacte details en weet niet wat er precies speelt", stelt Steiner. "En dat blijf ik zeggen. Ik heb al weken of maanden niks meer gehoord over Andretti. Ik wacht gewoon de volgende zet van FOM af. Wij hebben er niks over gehoord. Zij handelen dit af. Ik moet het FOM vertrouwen dat zij dit doorzetten, of niet. Wat zij ook doen."