Steiner over moeilijk 2021: “Zwaarder dan je je kan voorstellen”

Vrijwel het hele Formule 1-seizoen 2021 had Haas F1 Team de langzaamste auto van het veld. Verrassend was dat niet, want de VF-21 werd alleen aangepast aan de veranderde regels voor de vloer. Verder werd de bolide niet doorontwikkeld. Bovendien stond de Amerikaanse renstal met twee debutanten aan de start: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Zij bungelden het hele jaar achteraan het veld, hoewel beide coureurs richting het einde van het seizoen toch iets dichter bij de concurrentie kwamen.

Dat neemt echter niet weg dat 2021 een moeilijk jaar is geweest, zo vond ook teambaas Guenther Steiner. “Voor mij persoonlijk was het zeker zwaar. Ik wist wat ons te wachten stond, maar als je het moet doorstaan is het zwaarder dan dat je je kan voorstellen”, erkent de markante Italiaan bij Motorsport-Magazin. “Dat zeg ik omdat het als volgt zit: bij de start van het weekend is alles nog goed, maar op zondagavond is de batterij leeg. Je hebt kleine succesjes, maar voor ons is dat bijvoorbeeld dat we goed werken en geen fouten maken. Dat moet je ook respecteren. We maken niet veel fouten, maar de auto is gewoon te langzaam. Wat kunnen we daar aan doen?”

Moeilijk jaar uitsluitend door afbreken ontwikkeling

Steiner benadrukt dat het moeizame seizoen niet te wijten is aan de monteurs, technici en overige medewerkers van Haas. “We zijn geen circus waarin we uitsluitend clowns hebben, want 80 procent van de mensen die hier in 2018 werkten, zijn er nog. We zijn niet in een paar jaar dom geworden. We hebben sinds vorig jaar geen progressie geboekt omdat we stopten met ontwikkelen, terwijl anderen dat wel deden. Ook in 2019 waren we al niet sterk. Daarom komt dit niet onverwacht. Terugkomend op de vraag: als je op zondagavond terugkijkt op het weekend en je drie races op rij hebt gehad, dan heb je wat tijd nodig om tot rust te komen. Je hebt ook kracht nodig om dan weer op te staan.”

Dat opstaan kostte vooral in de laatste weken voor de zomerse onderbreking veel moeite, aldus Steiner. “Na de zomerstop heb ik weer land gezien. Voor de break was het zwaar, zeker de laatste races voor de pauze. Je bent nog niet eens halverwege en hebt de bodem al bereikt. Na de zomerstop krijg je het gevoel ‘we gaan richting het einde, het aantal races wordt kleiner’. Als het aantal races tot het einde groter is dan de hoeveelheid die je tot dan toe hebt gehad, dan ben je nog niet eens halverwege.”