Steiner: "Schumacher mag in 2021 fouten maken"

Haas maakte eind 2020 bekend dat het de komende jaren gebruik zal maken van de diensten van Mick Schumacher en Nikita Mazepin, beiden afkomstig uit de Formule 2. Teambaas Guenther Steiner legt in een interview met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport uit dat de nieuwe koers vooral is ingegeven door financiën. Het doel is om minder uit te geven aan (de salarissen van) coureurs en meer geld te steken in de ontwikkeling van de nieuwe auto voor 2022.

Dat Haas het komende seizoen ingaat met twee onervaren coureurs, maakt de situatie er voor het achterhoedeteam niet makkelijker op. Steiner is er echter van overtuigd dat het team de juist keuze heeft gemaakt door juist nu van coureurs te wisselen. “Dit was het juiste moment om met nieuwe coureurs in zee te gaan, juist omdat 2021 een overgangsjaar zal zijn. We gaan uit van de veronderstelling dat je fouten moet maken om te leren. We willen Schumacher en Mazepin de kans geven om die fouten te maken. In 2022 komen nieuwe regels en die bieden veel mogelijkheden, ik heb daar vertrouwen in.”

“Coureurs zijn de belangrijkste troef van een team”, voert Steiner verder aan. “Er moest [bij Haas] iets gebeuren. Steeds meer jonge coureurs drukken hun stempel op de Formule 1. Ik denk aan Charles Leclerc die in zijn tweede seizoen races won en aan Lando Norris die het heel goed doet. Ze kosten veel minder geld en dat geld steken we liever in de auto van 2022 dan in coureurs.”

Nieuwbakken F1-coureur Mazepin kwam direct na zijn komst bij Haas in het nieuws door wat het team 'verwerpelijk gedrag' noemde. De zaak zorgde voor veel ophef, maar Steiner wil niet ingaan op de kwestie. “Over Nikita wil ik niet praten, omdat ik bang ben dat mijn woorden verkeerd zullen worden uitgelegd. We hebben het probleem intern opgelost.” Over Mick Schumacher is de Italiaan spraakzamer. “Toen we besloten om ons te richten op jonge coureurs, hebben we contact gelegd met [Ferrari-teambaas] Mattia Binotto. We wisten dat er in de Formule 2 vijf coureurs uit de Ferrari Driver Academy reden. Het was uiteindelijk Maranello dat besloot dat Mick bij ons gestald zou worden.”

Dat Ferrari-junior Schumacher in 2021 voor Haas uitkomt is slechts één van de vele uitingen van de nauwere samenwerking tussen beide stallen. Zo krijgt Haas op het fabrieksterrein van Ferrari in Maranello een eigen kantoor en gaat Ferrari-ingenieur Simone Resta bij de kleine Amerikaanse stal aan de slag. Steiner is bij met die ontwikkelingen. “Het zal ons helpen om te groeien. Het is een goede zaak dat iemand als Simone Resta bij ons een concurrerende auto kan maken. Op die manier helpen we ook Ferrari, dat overtollig personeel heeft.”

Dat de samenwerking waarschijnlijk niet al dit jaar tot resultaten zal leiden, neemt Steiner op de koop toe. “We zijn al blij dat we er nog zijn. We zullen een beetje geduld moeten hebben, want we zullen [dit jaar] niet sterk zijn. Maar het jaar er na willen we er staan.”