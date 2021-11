Steiner: Schumacher heeft kwaliteiten om wereldkampioen te worden

Na het winnen van de Formule 2-titel in 2020 mocht Mick Schumacher zich dit jaar opmaken voor zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij kwam daarvoor echter niet bij een van de topteams terecht. De 22-jarige coureur moet het stellen met een plekje bij Haas F1, dat weinig energie in de ontwikkeling van de auto voor 2021 stak en alles inzet op meer succes in 2022. Het debuutseizoen van Schumacher speelt zich hierdoor grotendeels af in de achterhoede, maar dat betekent niet dat de droom om wereldkampioen te worden is verdwenen. Sterker nog, volgens teambaas Guenther Steiner heeft hij alle ingrediënten in huis om dat ooit te worden.

“Hij is hier niet alleen om het twintigtal coureurs te completeren, hij is hier om wereldkampioen te worden. Daarvoor moet je natuurlijk wel op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maar ook geldt: hoe beter je bent, hoe groter de kans dat je de juiste beslissingen neemt en hoe groter de kans dat het juiste team met de beste auto je in dienst neemt”, vertelt Steiner in gesprek met F1-Insider. “Mick heeft de kwaliteiten, ook al is het nog niet mogelijk om met zekerheid te zeggen dat hij ooit wereldkampioen wordt. Maar ik geloof in hem. Hij heeft ook de drang om dat te doen, hij wil wereldkampioen worden. En dat is ook belangrijk.”

Zorgen voor positieve sfeer binnen Haas

Hoewel het uiteindelijke doel is om ooit wereldkampioen te worden, vindt Schumacher zichzelf dit jaar aan de andere kant van de grid terug. De bolide van Haas is de langzaamste van allemaal en dus is hij vaak veroordeeld tot een gevecht met teamgenoot Nikita Mazepin. Toch ziet Steiner geen frustratie bij zijn pupil. “Mick begreep goed waar we stonden en dit jaar frustreert hem niet. Hij wist vanaf het begin waar hij aan begon”, zei hij. “Hij creëert een positieve sfeer in het hele team en bij de mensen om hem heen. Hij zegt: ‘Jongens, het is een zwaar jaar, maar ieder weekend leren we iets en worden we beter.’ Dat brengt een positieve spirit in het team.”

Buiten een positieve uitschieter in Saudi-Arabië of Abu Dhabi gerekend gaat Schumacher zijn debuutseizoen afsluiten op de negentiende plek in het kampioenschap, zonder punten te hebben gescoord. Steiner weet dat punten niet het volledige verhaal vertellen en is dan ook blij met de “goede ontwikkeling” die de Duitser dit jaar doormaakte. “Hij kan blij zijn met wat hij geleerd heeft. Ik denk dat het voor hem een goede voorbereiding is op 2022. Hij zal zeker nog een of meerdere foutjes maken. Mick is 22 jaar, dat is nog altijd heel jong. En de Formule 1 is een heel lastige wereld, niet alleen qua rijden. Al met al doet hij het heel goed, dus ik denk dat hij op het juiste pad is.”